Operasi Zebra 2026 di Bali: Daftar Tilang dan Denda Terbaru Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Korlantas Polri gelarkan Operasi Zebra 2026 di Bali sejak 16 hingga 29 November. Polisi Bali tegaskan besaran tilang mulai Rp250.000 hingga Rp3 juta untuk berbagai pelanggaran lalulintas.

Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Pasma Royce, secara resmi membuka dan memberikan pengarahan kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Zebra Agung di Mapolda Bali, Denpasar. Acara briefing ini berlangsung pada hari Senin, tanggal 16 November 2026, menandai dimulainya pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas yang lebih ketat di wilayah Pulau Dewata.

Jadwal dan Tujuan Operasi Zebra 2026

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri secara resmi mengumumkan bahwa Operasi Zebra 2026 telah dimulai pada hari Senin, 16 November 2026, dan akan berlanjut hingga tanggal 29 November 2026. Operasi ini difokuskan pada upaya menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang optimal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bali.

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Pelaksanaan Operasi Zebra 2026 ini bukan merupakan operasi tunggal, melainkan merupakan tahapan awal atau operasi pendahuluan yang strategis sebelum kedatangan puncak arus mudik dan perjalanan libur panjang. Tahapan ini disiapkan secara khusus untuk memperlancar lalu lintas selama masa Operasi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau yang lebih dikenal dengan istilah Nataru.

Daftar Denda Tilang Berdasarkan Jenis Pelanggaran

Operasi Zebra 2026 menyasar berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi, mulai dari tidak menggunakan helm, melanggar rambu jalan, hingga tidak melengkapi surat-surat kendaraan. Besaran denda tilang yang diberlakukan merujuk secara ketat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

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Pelanggaran menggunakan sabuk pengaman diatur dalam Pasal 289 dengan besaran denda maksimal sebesar Rp 250.000. Sementara itu, pelanggaran melawan arus yang diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 dikenai denda maksimal Rp 500.000. Pelanggaran lainnya yang memiliki besaran denda sama adalah melampaui batas kecepatan kendaraan yang diatur dalam Pasal 287 Ayat 5.

Untuk pelanggaran serius seperti balap liar, sanksinya sangat berat yaitu diatur dalam Pasal 297 dengan denda maksimal sebesar Rp 3 juta. Pelanggaran berboncengan lebih dari satu penumpang juga dikenai denda maksimal Rp 250.000 berdasarkan Pasal 292. Sedangkan untuk pengendara yang mengganggu konsentrasi akibat pengaruh alkohol, Pasal 283 mengatur denda maksimal sebesar Rp 750.000.

Sanksi Teknis Kendaraan dan Dokumen Pengemudi

Pelanggaran teknis pada kendaraan juga menjadi fokus pengawasan ketat dalam operasi ini. Menerobos lampu merah dikenai denda maksimal Rp 500.000 sesuai Pasal 287 Ayat 2. Menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis untuk sepeda motor diatur dalam Pasal 285 Ayat 1 dengan denda maksimal Rp 250.000.

Ketidakpatuhan terhadap aturan dokumen kendaraan juga mendapat perhatian khusus. Mengabaikan pemasangan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri diatur dalam Pasal 280 dengan sanksi denda maksimal Rp 500.000. Pelanggaran rambu dan marka jalan secara umum juga dikenakan denda maksimal Rp 500.000 berdasarkan Pasal 287 Ayat 1.

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Pelanggaran SIM dan Kesimpulan Penegakan Hukum

Bagi pengendara yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, sanksinya lebih berat dengan denda maksimal mencapai Rp 1 juta. Namun, jika pelanggar hanya tidak dapat menunjukkan SIM yang sebenarnya masih berlaku, ketentuan hukum yang berlaku berbeda. Kasus ini diatur dalam Pasal 288 Ayat 2 dengan denda maksimal yang lebih ringan, yaitu sebesar Rp 250.000.

Penting untuk dicatat bahwa angka-angka denda tersebut merupakan batas maksimal berdasarkan Undang-Undang LLAJ. Besaran tersebut tidak berarti setiap pelanggar akan otomatis dikenakan denda sebesar nominal penuh tersebut. Penegakan hukum tetap mengedepankan prosedur yang sesuai dan pertimbangan kondisi spesifik dari setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi.