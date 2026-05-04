Operasi Terpadu Berantas Penambangan Emas Ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru

TNI dan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan operasi terpadu untuk menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin di Gunung Botak, Pulau Buru. Operasi ini mengungkap 16 WNA asal Cina yang terlibat dan menemukan praktik prostitusi di sekitar lokasi tambang.

Operasi Terpadu TNI dan Pemerintah Provinsi Maluku Menertibkan Penambangan Emas Ilegal di Gunung Botak , Pulau Buru Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bekerja sama dengan Komando Daerah Militer XV/Pattimura telah melaksanakan operasi terpadu untuk menertibkan aktivitas penambangan emas tanpa izin ( PETI ) di kawasan Gunung Botak , Pulau Buru , Maluku .

Operasi yang berlangsung intensif dari tanggal 27 April hingga 14 Mei 2026 ini merupakan wujud nyata sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kedaulatan negara, melindungi lingkungan hidup, serta menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Penertiban ini bukan hanya sekadar penghentian aktivitas ilegal, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat praktik penambangan yang tidak bertanggung jawab.

Kawasan Gunung Botak, yang memiliki potensi ekologis yang tinggi, telah lama menjadi target operasi PETI karena kandungan emasnya yang menjanjikan keuntungan besar bagi para penambang ilegal. Namun, keuntungan tersebut diperoleh dengan mengorbankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat setempat. Operasi terpadu ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk menghentikan praktik PETI dan memulihkan kawasan Gunung Botak menjadi wilayah yang lestari dan bermanfaat bagi generasi mendatang.

Selain itu, penertiban ini juga menjadi peringatan keras bagi para pelaku PETI agar tidak lagi melakukan aktivitas ilegal di wilayah Maluku. Fokus utama dari operasi ini adalah pengosongan lahan dari para penambang ilegal yang menduduki kawasan hutan. Tim terpadu yang terdiri dari personel TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan penyisiran secara menyeluruh di area pertambangan, termasuk tempat tinggal sementara atau basecamp serta lokasi pengolahan emas.

Dalam proses penyisiran tersebut, tim menemukan sejumlah fakta mengejutkan yang mengindikasikan adanya jaringan penambangan ilegal yang terorganisir dengan baik. Selain menemukan alat-alat berat dan peralatan penambangan, tim juga mengamankan 16 warga negara asing (WNA) asal Cina yang terlibat langsung dalam aktivitas penambangan ilegal. Penemuan WNA ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang karena menunjukkan adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam eksploitasi sumber daya alam Indonesia secara ilegal.

Selain itu, tim juga menemukan sebuah bangunan gubuk yang disinyalir digunakan sebagai kafe yang menjual minuman keras dan menyediakan layanan prostitusi di sekitar area tambang. Temuan ini mengindikasikan adanya dampak sosial negatif yang menyertai aktivitas PETI, seperti peningkatan kriminalitas dan penyebaran penyakit menular. Ke-16 WNA tersebut saat ini telah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pihak imigrasi akan melakukan deportasi terhadap WNA tersebut dan menyelidiki lebih lanjut mengenai jaringan yang mereka gunakan untuk masuk dan melakukan aktivitas ilegal di Indonesia. Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Dody Triwinarto, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik PETI di seluruh wilayah Maluku. Beliau menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi penambang liar di Bumi Maluku dan akan terus melakukan operasi penertiban secara berkelanjutan. Pernyataan tegas ini menunjukkan keseriusan TNI dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi lingkungan hidup.

Operasi terpadu ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Maluku. Pengawasan yang lemah menjadi celah bagi para pelaku PETI untuk masuk dan melakukan aktivitas ilegal. Pemerintah daerah akan memperketat proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencegah masuknya orang asing yang tidak memiliki dokumen yang sah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya PETI dan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup dan sosial.

Penertiban ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun Maluku yang lebih baik, dengan lingkungan yang lestari, ekonomi yang kuat, dan masyarakat yang sejahtera. Upaya ini membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil





