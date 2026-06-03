Operasi Tangkap Tangan KPK dan Berbagai Peristiwa Penting di Indonesia dan Internasional

Ringkasan berita mencakup OTT terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, penetapan tersangka kasus korupsi MBG, kebakaran hotel di India, badai tropis di Jepang, dan data BPS tentang luas panen padi.

Beberapa kendaraan sitaan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Proses penyidikan involving penyitaan motor, mobil, dan sepeda gunung menandai langkah hukum KPK dalam mengungkap dugaan korupsi di Imigrasi. Sementara itu, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, beserta dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Penahanan ketiganya dilakukan setelah pemeriksaan di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Di luar negeri, kebakaran di Hotel Flourish Stay, Delhi Selatan, India, menewaskan 21 orang dan melukai banyak lainnya; penyelamat berhasil mengevakuasi lebih dari 40 orang. Badai tropis Jangmi memukul Jepang dengan angin 90-95 km/jam, memutus listrik, memengaruhi transportasi, dan membatalkan hampir 900 penerbangan. Di Indonesia, BPS melaporkan realisasi luas panen padi tahun 2026 turun 15,47 persen menjadi 1,40 juta hektare dibanding April 2025





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