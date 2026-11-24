Pencarian korban kebakaran PT Fonusa Agung Mulia di Serang memasuki hari keempat pada 24 November 2026. Tim SAR menghadapi struktur bangunan labil dan hujan deras, sementara 24 jenazah telah terkonfirmasi.

Tim SAR gabungan melanjutkan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di lokasi kebakaran Pabrik Permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Hari keempat pencarian dilakukan secara intensif pada Selasa (24/11/2026) untuk memastikan tidak ada lagi korban yang tertinggal di bawah reruntuhan bangunan.

Sampai dengan awal operasi pada hari tersebut, tim SAR belum menemukan korban hidup tambahan. Upaya penyisiran difokuskan pada pengecekan struktur lantai dua yang menjadi area prioritas pencarian. Berdasarkan keterangan dari Anggota Basarnas Banten, Vicky Meidy Priana, tim melakukan asesmen mendalam pada area tersebut untuk memastikan keselamatan personel.

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Kendala Struktur Bangunan Labil

Proses pencarian di lokasi seluas 2.000 meter persegi yang dibagi menjadi empat sektor ini mengalami hambatan signifikan. Kondisi struktur bangunan pabrik yang terbakar pada Sabtu (21/11/2026) tersebut dinilai mulai turun dan memiliki risiko tinggi untuk ambruk. Situasi ini memaksa personel di lapangan untuk bergerak dengan sangat hati-hati dan penuh kehati-hatian.

Vicky Meidy Priana menjelaskan bahwa penggunaan alat pemotong untuk menyingkirkan material di lokasi sangat dikhawatirkan memicu getaran. Getaran tersebut berpotensi menyebabkan runtuhnya struktur bangunan yang sudah rapuh dan membahayakan nyawa para personel SAR yang sedang berada di dalam area operasi.

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Sebagai solusi atas kendala teknis tersebut, tim SAR gabungan beralih menggunakan metode manual. Tim mengevakuasi tumpukan besi serta material penghalang berukuran besar secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses menuju tangga bangunan tanpa menimbulkan guncangan yang berbahaya bagi struktur sisa bangunan.

Hujan Deras Menghentikan Sementara Operasi

Kondisi cuaca juga menjadi faktor penghambat dalam operasional pencarian hari keempat. Hujan deras disertai kilatan petir sempat melanda area Cikande. Situasi cuaca buruk tersebut akhirnya memaksa operasi pencarian dihentikan sementara pada pukul 17.00 WIB. Hasil pencarian pada hari keempat masih nihil untuk korban hidup.

Sebelumnya, hingga Senin (23/11/2026), tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 26 kantong jenazah dari lokasi kebakaran. Pihak kepolisian telah melakukan verifikasi terhadap jumlah korban tersebut untuk memastikan identifikasi yang akurat. Data ini menjadi acuan penting dalam menentukan jumlah korban potensial yang masih tertinggal.

Konfirmasi 24 Jenazah Teridentifikasi

Kapolres Serang, AKBP Moehamad Probandono Bobby, mengonfirmasi bahwa 24 dari 26 kantong jenazah yang dievakuasi teridentifikasi sebagai korban. Informasi terbaru dari RS Bhayangkara memastikan bahwa 24 jenazah yang dikirim sebelumnya telah bisa diidentifikasi secara pasti. Jumlah ini menjadi angka resmi korban tewas berdasarkan data kepolisian.

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Walaupun jumlah jenazah telah dipastikan sebanyak 24 orang, AKBP Moehamad Probandono Bobby menyatakan bahwa kepolisian belum dapat mengungkap identitas detail maupun jenis kelamin para korban. Proses identifikasi lebih lanjut masih memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak keluarga atau dokumen resmi lainnya.

Pertanyaan Tentang Jalur Keselamatan

Kasus ini juga menyoroti dugaan ketidakpenuhan jalur keselamatan K3 di lokasi kejadian. Isu mengenai jalur penyelamatan yang diduga tidak memadai menjadi fokus perhatian publik dan para pemerhati hukum. Hal ini memicu pertanyaan serius mengenai standar keselamatan kerja yang diterapkan di pabrik tersebut sebelum kejadian.

Parlemen diharapkan untuk menindaklanjuti kasus ini secara serius. Diharapkan adanya investigasi mendalam mengenai tata kelola keselamatan kerja di industri manufaktur untuk mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Tinjauan terhadap regulasi yang ada menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan para pekerja.