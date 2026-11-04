Operasi SAR KM Virgo Transport 8 Ditutup, Fokus Beralih ke Salvage

Basarnas menutup operasi SAR KM Virgo Transport 8 setelah 53 hari. KSOP Banjarmasin menegaskan PT Virgo Karya Shipping harus segera menunjuk mitra salvage dalam negeri sesuai aturan.

Badan SAR Nasional ( Basarnas) secara resmi menutup Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) untuk kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 pada Rabu, 4 November 2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penutupan ini menandai berakhirnya fase pencarian aktif yang telah berlangsung selama 53 hari sejak kecelakaan terjadi di Laut Jawa pada Minggu, 13 September 2026.

Status Operasional dan Data Korban

Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana, yang menjabat sebagai Koordinator Misi SAR, menjelaskan bahwa keputusan penutupan didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh upaya pencarian yang dilakukan bersama unsur gabungan. Fase pencarian kini beralih menjadi pemantauan rutin oleh seluruh elemen terkait untuk memastikan tidak ada perkembangan baru yang memerlukan intervensi darurat.

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Selama periode operasi tersebut, tim berhasil menemukan 190 orang dari total 243 penumpang yang tercatat dalam manifes kapal. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat dan 82 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hingga saat ini, sebanyak 53 orang lainnya masih terdaftar sebagai hilang dan belum ditemukan jejaknya.

Tekanan Regulasi Terhadap PT Virgo Karya Shipping

Seiring dengan penutupan operasi SAR, fokus utama bergeser ke kewajiban teknis pengangkatan bangkai kapal agar tidak mengganggu lalu lintas pelayaran. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Heri Purwanto, menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan teguran resmi kepada manajemen PT Virgo Karya Shipping atas keterlambatan penanganan masalah ini.

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Heri Purwanto menyatakan bahwa perusahaan asuransi Protection and Indemnity (P&I) awalnya lebih memilih untuk melibatkan perusahaan salvage dari luar negeri. Namun, proses negosiasi mengalami kemacetan signifikan karena permintaan anggaran dari mitra asing dinilai terlalu besar dan menimbulkan kendala teknis dalam mencapai kesepakatan pelaksanaan pekerjaan.

Arah Kebijakan Mitra Salvage Lokal

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Kementerian Perhubungan melakukan intervensi langsung dengan mempertemukan pihak P&I dan manajemen PT Virgo. Langkah strategis ini bertujuan mengarahkan perusahaan asuransi untuk segera menunjuk mitra pelaksana salvage dari dalam negeri yang dinilai memiliki kualifikasi dan kemampuan teknis setara dengan standar internasional.

Pihak KSOP Kelas I Banjarmasin juga telah mengirimkan teguran kedua kepada manajemen PT Virgo sebagai bentuk penegasan hukum. Teguran ini menuntut perusahaan pemilik kapal untuk serius menindaklanjuti kewajibannya demi mempercepat proses pengangkatan bangkai kapal yang terendam di dasar laut.

Jadwal Pertemuan dan Metode Pengangkatan

Juru Bicara PT Virgo Karya Shipping, Simson Fransiscus Rihi, mengonfirmasi bahwa manajemen sedang mempersiapkan pertemuan krusial dengan tim P&I pada Jumat, 13 November 2026. Agenda utama pertemuan tersebut adalah menentukan secara definitif perusahaan lokal yang akan melaksanakan pekerjaan salvage sehingga tahapan eksekusi dapat segera dimulai.

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Dalam pertemuan itu, manajemen juga akan membahas dua opsi teknis pengangkatan bangkai, yaitu memotong kapal di bawah air atau mengapungkan kembali utuh. Pemilihan metode akan didasarkan pada analisis mendalam mengenai aspek keselamatan, efisiensi biaya, dan kesiapan alat di lapangan.

Batas Waktu Eksekusi Salvage

Tim investigasi telah menyelesaikan pemeriksaan awal selama 17 hari dan menyiapkan seluruh data teknis yang diperlukan untuk mendukung operasional pengangkatan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kewajiban pengangkatan bangkai kapal harus diselesaikan dalam batas waktu maksimal 180 hari sejak peristiwa kecelakaan.

Simson Fransiscus Rihi menegaskan komitmen penuh perusahaan untuk mengikuti arahan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta P&I. Tujuannya adalah memastikan keputusan mengenai metode dan tahapan pelaksanaan salvage diambil secara tepat demi menjamin keselamatan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi selanjutnya.