Operasi Pembersihan Ikan Sapu-Sapu Dimulai di Jakarta: Cegah Kerusakan Turap dan Lindungi Ekosistem

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai operasi pembersihan ikan sapu-sapu untuk mengatasi kerusakan tanggul sungai dan melindungi ekosistem. Operasi yang dimulai pada April 2026 ini merupakan respons terhadap dampak negatif ikan invasif tersebut.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) akan menggelar operasi besar-besaran untuk membersihkan ikan sapu-sapu yang merusak turap di Kali Cideng. Instruksi ini datang langsung dari Gubernur Pramono Anung , yang memerintahkan operasi serupa di seluruh wilayah Jakarta mulai April 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh ikan invasif tersebut terhadap ekosistem sungai dan infrastruktur tanggul.

Keberadaan ikan sapu-sapu telah lama menjadi perhatian serius karena kemampuannya merusak tanggul sungai, menggali lubang, dan mengganggu keseimbangan ekologi sungai. \Operasi penangkapan ikan sapu-sapu, yang dimulai di sekitar Plaza Indonesia sebagai langkah awal, diharapkan dapat mengurangi dampak buruk ikan tersebut. Pramono Anung menjelaskan bahwa penanganan hama air ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan program yang berkelanjutan. Ia mengakui bahwa upaya ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi menekankan pentingnya langkah awal yang positif. Pramono juga mengingatkan dampak negatif yang ditimbulkan ikan sapu-sapu, di antaranya kerusakan tanggul lingkungan dan menjadi predator bagi ikan lokal. Ikan sapu-sapu diketahui memiliki kebiasaan membuat lubang di tepian sungai, yang secara bertahap merusak integritas tanggul dan berpotensi menyebabkan banjir. Selain itu, ikan ini juga menghabiskan sumber makanan ikan lokal, mengganggu rantai makanan alami, dan mengancam keberlangsungan hidup spesies ikan asli di sungai-sungai Jakarta. \Pramono Anung menekankan bahwa penundaan penanganan ikan sapu-sapu akan berakibat fatal bagi kelestarian ikan lokal dan kualitas lingkungan hidup warga Jakarta. Ia mengingatkan bahwa jika langkah-langkah pengurangan populasi ikan invasif ini tidak segera diambil, ikan-ikan lokal akan semakin terancam, dan ekosistem sungai akan semakin rusak. Pemkot Jakpus telah menunjukkan komitmennya dengan memulai inisiatif penangkapan ikan sapu-sapu di beberapa lokasi strategis. Ribuan ikan sapu-sapu telah berhasil dijaring, sebagai langkah awal untuk mengendalikan penyebaran ikan invasif ini. Upaya ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sungai dan melindungi infrastruktur penting. Pemerintah berharap operasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

6 Karung Ikan Sapu-Sapu di Kali Sekitar Bundaran HI Dibasmi PetugasIkan sapu-sapu yang ditangkap petugas dimatikan dahulu sebelum dimasukan ke dalam karung.

Pramono dukung penangkapan ikan sapu-sapu karena ancam kesehatanGubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan dukungannya terhadap langkah penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Jakarta ...

Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Penangkapan Ikan Sapu-Sapu untuk Lindungi Ekosistem dan KesehatanPemerintah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemkot Jakarta Pusat melakukan penangkapan ikan sapu-sapu di Kali Cideng. Langkah ini diambil karena ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama yang mengancam kesehatan manusia dan ekosistem perairan.

Berita Foto: Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Potensi dan Risiko Jadi SorotanBerita Berita Foto: Warga Tangkap Ikan Sapu-Sapu, Potensi dan Risiko Jadi Sorotan terbaru hari ini 2026-04-11 18:38:41 dari sumber yang terpercaya

Pramono Ingin Ikan Sapu-sapu Dibasmi karena Ancam Kesehatan WargaGubernur Pramono menyatakan dukungannya terhadap langkah penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama petugas PPSU.

Pramono instruksikan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh DKIGubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajaran untuk melakukan pembersihan ikan sapu-sapu di seluruh wilayah Ibu Kota yang terdapat banyak ...

