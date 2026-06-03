Operasi Patuh 2026: Korlantas Polri Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat

Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni. Dalam operasi ini, Korps Bhayangkara menekankan petugas di lapangan melakukan pendekatan humanis kepada pengendara. Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan, operasi digelar serentak di Indonesia.

Operasi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berkendara serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Operasi Patuh dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Goal utama tugas-tugas Korlantas adalah menurunkan pelanggaran lalu lintas, menurunkan peristiwa kecelakaan, dan menurunkan fatalitas korban. Perlu adanya kesadaran dalam membangun budaya tertib lalu lintas.

Operasi Patuh tahun ini harus berbeda. Masyarakat patuh bukan karena takut kepada petugas, tetapi karena kesadaran untuk tertib dan selamat di jalan. Namun, penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Sasaran operasi preemtif 20 persen, preventif 30 persen dan represif 50 persen.

Kita mengharapkan Operasi Patuh ini ada daya efek positif tentang kegiatan operasi ini. Harapan ini adalah kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dan korban jiwa di jalan raya dapat terus ditekan





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Operasi Patuh 2026 Korlantas Polri Kepatuhan Masyarakat Lalu Lintas Kecelakaan

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