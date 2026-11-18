Pengadilan penertiban parkir liar di Blok M, Jakarta Selatan, Rabu 18 November 2026, menyita 23 motor dan derek satu mobil.

Petugas gabungan dari lintas instansi melaksanakan operasi penertiban ketat terhadap parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Rabu, 18 November 2026. Operasi besar-besaran ini menargetkan penataan kembali ruang publik yang selama ini disesaki oleh kendaraan bermotor milik masyarakat.

Detail Sitaan dan Tindakan Penegakan Hukum

Hasil operasi yang dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, mencatat sejumlah sanksi tegas bagi pelanggar. Sebanyak 23 sepeda motor dirazia dan diangkut menggunakan jaring, sementara satu unit mobil juga diderek untuk diamankan.

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Selain penyitaan, petugas juga melakukan Operasi Cabut Pentil (OCP) terhadap 22 sepeda motor lainnya sebagai tindakan administratif. Dua juru parkir liar yang beroperasi secara ilegal juga ditindak, serta satu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ditemukan di lokasi dan ditangani oleh pihak berwenang.

Mekanasi dan Rute Penertiban yang Dilakukan

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, menjelaskan bahwa operasi ini melibatkan kerjasama erat antara Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Suku Dinas Sosial, serta unsur TNI-Polri. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dengan disertai imbauan kuat kepada pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas.

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Area penyisiran dimulai dari kawasan Jalan Melawai menuju Jalan Iskandarsyah, kemudian menyasar Jalan Sultan Hasanudin, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Bulungan. Seluruh rangkaian patroli berakhir di arah Terminal Blok M untuk memastikan seluruh titik rawan telah ditertibkan.

Posisi Pemerintah dan Prioritas Gubernur DKI Jakarta

Langkah tegas ini menegaskan bahwa wilayah Blok M merupakan prioritas utama Gubernur DKI Jakarta untuk penataan kota. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan memastikan bahwa operasi penertiban di kawasan ini akan dilaksanakan secara rutin guna menjaga ketertiban umum.

Pihak berwenang juga akan mempertebal pengawasan, terutama pada akhir pekan ketika kepadatan lalu lintas dan jumlah kendaraan mencapai puncaknya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan praktik parkir liar yang selama ini mengganggu kelancaran arus kendaraan di ruas jalan utama.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Bagi Publik

Problema utama yang diatasi adalah terhalangnya trotoar dan bahu jalan oleh kendaraan bermotor, yang seharusnya menjadi ruang aman bagi pejalan kaki. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat tetapi juga menghambat kelancaran lalu lintas di kawasan komersial padat tersebut.

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Seluruh kendaraan yang berhasil dirazia dalam operasi hari ini akan dibawa dan disimpan di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan yang berlokasi di Jalan MT Haryono. Pemilik kendaraan yang terjaring dalam razia ini wajib datang untuk mengurus administrasi pelibatan.

Sebelum kendaraan dapat diambil kembali, para pemilik wajib membuat surat pernyataan resmi untuk tidak mengulangi pelanggaran parkir liar di masa depan. Langkah administratif ini menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk dapat mengembalikan kendaraannya yang telah diamankan oleh petugas gabungan.