Operasi KRYD Polda Metro Jaya Tangkap 5 Pengguna Narkotika di Jakarta Barat

Polda Metro Jaya menggelar operasi KRYD di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada 14 November 2026. Lima pria positif metamfetamin diamankan bersama barang bukti narkotika.

Polda Metro Jaya berhasil menangkap lima pria yang dituduh menyalahgunakan narkotika jenis metamfetamin dalam sebuah operasi penindakan di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Insiden ini terjadi pada malam hari tanggal 14 November 2026, di mana petugas lapangan melakukan sidak intensif yang menyimpulkan bahwa seluruh tersangka terpapar zat terlarang tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai wujud penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba yang meresahkan masyarakat setempat.

Mekanisme Operasi KRYD dan Respons Kepolisian

Operasi besar-besaran ini merupakan bagian dari skema Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan atau yang dikenal dengan singkatan KRYD. Program ini dirancang khusus untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang secara hukum sering disingkat sebagai P4GN. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap keluhan warga sekitar yang menyatakan kegelisahan terhadap maraknya transaksi ilegal di wilayah tersebut.

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Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, menjelaskan bahwa penindakan ini adalah tindak lanjut dari laporan dan pengaduan masyarakat. Masyarakat setempat melaporkan adanya dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang masih berlangsung di kawasan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, kepolisian merespons cepat dengan mengerahkan kekuatan penuh untuk memastikan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Identitas Tersangka dan Hasil Tes Urine Lokasi

Kelimanya yang diamankan aparat kepolisian masing-masing berinisial AB berusia 28 tahun, GHC berusia 45 tahun, DK berusia 20 tahun, ERIK berusia 43 tahun, serta MFR berusia 32 tahun. Hasil pemeriksaan urine yang dilakukan secara langsung di lokasi oleh Badan Intelijen Kesehatan (Bid Dokkes) menunjukkan bahwa kelima pria tersebut positif mengonsumsi metamfetamin. Data ini menjadi bukti awal yang kuat sebelum proses penyelidikan lebih lanjut dilakukan.

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Selain itu, hasil tes urine juga mengungkapkan fakta tambahan mengenai salah satu tersangka. Salah satu dari mereka, yaitu MFR yang berusia 32 tahun, tidak hanya positif terhadap metamfetamin tetapi juga positif mengonsumsi amfetamin dan ganja. Temuan ini menunjukkan bahwa zat narkotika tersebut dikonsumsi secara bersamaan atau bergantian di lokasi kejadian. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso saat memberikan keterangan pers kepada media.

Barang Bukti yang Disita dari Lokasi Penggerebekan

Disamping mengamankan para tersangka, aparat kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti penting yang ditemukan di lokasi penggerebekan. Barang bukti tersebut mencakup satu klip plastik berisi substance seberat 0,24 gram. Berat yang sangat kecil ini tetap dianggap signifikan sebagai bukti fisik kehadiran narkotika terlarang di tangan tersangka.

Barang bukti lainnya meliputi tiga botol alat isap sabu atau yang biasa dikenal dengan bong, serta delapan buah cangklong yang digunakan untuk asap narkotika. Diperoleh juga tiga korek api rakitan, satu unit timbangan digital, serta dua buah kartu tanda penduduk milik para tersangka. Semua alat ini mendukung dugaan bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai pusat aktivitas konsumsi narkoba.

Keterlibatan Lintas Instansi dan Proses Selanjutnya

Untuk menyisir lokasi dengan efektif, operasi ini mengerahkan sebanyak 126 personel gabungan lintas instansi. Unsur yang terlibat sangat beragam, meliputi Satgas Polda Metro Jaya yang terdiri dari Ditresnarkoba, Dit Samapta, Satbrimob, Bid Dokkes, Bid Humas, dan Bid Propam. Selain itu, Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat juga berpartisipasi aktif dalam operasi ini.

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Kekuatan gabungan ini juga melibatkan POM TNI, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Satpol PP DKI Jakarta, hingga Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Keterlibatan banyak instansi ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam memberantas kejahatan narkoba di tingkat daerah. Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya digelandang ke Markas Besar Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Rangkaian operasi penertiban di Kampung Ambon tersebut rampung pada Minggu dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Situasi di lapangan dinyatakan tetap aman, tertib, dan kondusif selama proses penindakan berlangsung. Langkah ini menegaskan komitmen kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika bagi seluruh warga Jakarta Barat.