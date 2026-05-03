Operasi Besar Polisi di Jerman: Penyitaan Uang Rp40 Miliar dari Geng Motor Hells Angels

Polisi Jerman berhasil melakukan penggerebekan besar terhadap anggota Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen dan menyita uang tunai senilai 2,5 juta euro atau setara Rp40 miliar. Operasi ini melibatkan 1.200 personel dan menyasar 28 kota, dengan tujuan mengungkap dugaan pembentukan organisasi kriminal. Selain itu, artikel ini juga membahas perkembangan komunitas motor, layanan SIM Keliling di Jakarta, dan penurunan harga mobil listrik bekas di Indonesia.

Dunia komunitas motor besar atau moge di berbagai negara kerap dikenal sebagai simbol solidaritas dan gaya hidup khas para pengendara. Namun, dalam beberapa kasus, aktivitas komunitas tersebut juga bisa berkembang menjadi kegiatan yang melanggar hukum.

Pada Minggu, 3 Mei 2026, sebuah operasi besar oleh aparat kepolisian berhasil mengamankan uang tunai dalam jumlah yang sangat besar. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sekitar 2,5 juta euro atau setara lebih dari Rp40 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya perputaran dana yang diduga terkait dengan aktivitas kelompok tersebut. Operasi ini dilakukan di negara bagian North Rhine-Westphalia dengan melibatkan sekitar 1.200 personel kepolisian.

Aksi ini menyasar 28 kota dan puluhan lokasi yang diduga menjadi bagian dari jaringan geng motor tersebut. Selain uang tunai, aparat juga menyita sejumlah sepeda motor dari berbagai lokasi. Namun, dibandingkan dengan nilai uang yang ditemukan, kendaraan hanya menjadi bagian kecil dari total aset yang diamankan dalam operasi tersebut. Penggerebekan dilakukan di lebih dari 50 rumah serta tempat usaha yang terafiliasi dengan anggota dan pendukung Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pembentukan organisasi kriminal. Hells Angels sendiri memiliki sejarah panjang dalam dunia komunitas motor. Kelompok ini berdiri pada tahun 1948 di California, Amerika Serikat, dan awalnya merupakan komunitas pengendara motor besar yang beranggotakan para veteran perang. Seiring waktu, organisasi ini berkembang menjadi jaringan internasional dengan ratusan chapter di berbagai negara.

Di Eropa, termasuk Jerman, Hells Angels menjadi salah satu geng motor terbesar dengan jumlah anggota yang terus meningkat. Ekspansi tersebut juga diperkuat dengan perpindahan anggota dari geng lain seperti Bandidos. Hal ini membuat posisi Hells Angels semakin kuat dalam peta komunitas motor besar di sejumlah wilayah. Selain itu, Polres Binjai mengamankan dua remaja yang tergabung dalam geng motor saat hendak melakukan aksi tawuran di wilayah hukum Polres Binjai pada Sabtu, 4 April 2026.

