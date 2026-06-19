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OpenAI Tingkatkan Keandalan Fitur Kesehatan ChatGPT di Bawah Kepemimpinan Karan Singhal

Teknologi Kesehatan News

OpenAI Tingkatkan Keandalan Fitur Kesehatan ChatGPT di Bawah Kepemimpinan Karan Singhal
OpenaiChatgptKaran Singhal
📆19/06/2026 11:24:00
📰kompascom
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📊News: 50% · Publisher: 68%

OpenAI memperkuat komitmen di sektor kesehatan dengan memimpin pengembangan fitur saran kesehatan yang lebih andal pada ChatGPT. Di bawah arahan Karan Singhal, perusahaan mengklaim model GPT-5 dilatih khusus untuk memberikan saran kesehatan lebih baik, Meski menghadapi tuntutan hukum terkait versi sebelumnya, OpenAI berfokus meningkatkan keamanan dan kepercayaan pasien terhadap AI dalam perawatan kesehatan.

Data internal OpenAI menunjukkan bahwa lebih dari 230 juta orang mingguan menggunakan ChatGPT untuk saran kesehatan dan kebugaran. Karan Singhal , mantan peneliti Google yang developed Med-PaLM, kini memimpin misi untuk membuat fitur kesehatan ChatGPT lebih andal.

Ia ingin mengakselerasi tren di mana pasien mempercayai AI sebagai pendamping perawatan kesehatan. Model terbaru, GPT-5, dilatih khusus untuk memberikan saran kesehatan yang lebih baik. Singhal pindah ke OpenAI pada 2024 setelah Google mengurangi investasi Med-PaLM demi fokus model AI umum. OpenAI menghadapi tuntutan hukum terkait GPT-4o diduga menyebarkn ide bunuh diri dan saran berbahaya, tetapi perusahaan membantah tuduhan.

Meski demikian, OpenAI tidak mundur dari sektor kesehatan malah memperkuat komitmen di bawah arahan Singhal

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Openai Chatgpt Karan Singhal GPT-5 Kesehatan Digital AI Medis Med-Palm Google Saran Kesehatan Kebugaran

 

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