OnePlus Perkenalkan Turbo 6X Series dengan Baterai Super Besar dan Harga Kompetitif

OnePlus Turbo 6X dan Turbo 6X Pro hadir dengan baterai masing-masing 7.000 mAh dan 8.000 mAh, layar AMOLED 6,78 inci 144 Hz, chipset MediaTek Dimensity 7400 Super, serta rating IP68/69K untuk Pro, menandai langkah signifikan perusahaan dalam segmen mid‑range.

OnePlus meluncurkan seri terbaru yang dinamai OnePlus Turbo 6X, menandai langkah penting dalam upaya perusahaan untuk menawarkan perangkat berdaya tahan baterai tinggi dengan harga terjangkau.

Seri ini terdiri atas dua varian, yaitu OnePlus Turbo 6X standar dan OnePlus Turbo 6X Pro, yang keduanya awalnya hanya tersedia di pasar China namun berpotensi akan diperkenalkan secara global di bawah lini OnePlus Nord. Kedua model menonjolkan kapasitas baterai yang luar biasa; varian standar dilengkapi dengan baterai berkapasitas 7.000 mAh yang mendukung pengisian cepat SuperVOOC 45W, sementara varian Pro mengusung baterai 8.000 mAh dengan kemampuan pengisian SuperVOOC 80W, menjanjikan waktu penggunaan yang lama serta proses pengisian yang sangat cepat.

Dari segi tampilan, OnePlus Turbo 6X Pro menampilkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz, memberikan kualitas visual yang tajam dan responsif, jauh melampaui layar standar pada varian reguler. Kamera depan pada Pro beresolusi 8 MP, dilengkapi dengan pemindai sidik jari yang terintegrasi pada tombol daya, menambah kenyamanan keamanan.

Di bagian mesin, Pro ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7400 Super, dipadukan dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB, memberikan performa yang cukup untuk multitasking berat dan game grafik tinggi. Sementara Turbo 6X standar menggunakan chipset MediaTek seri 7, dengan opsi RAM 8 GB atau 12 GB serta penyimpanan 128 GB atau 256 GB, tetap mampu menanggulangi kebutuhan harian pengguna. Kamera menjadi poin penting lain dalam perbandingan kedua model.

Turbo 6X standar mengusung sistem dual‑camera belakang dengan sensor utama 50 MP dan lensa ultrawide 8 MP, sementara Pro menambahkan beberapa fitur tambahan yang belum diungkap secara detail, namun tetap mempertahankan kualitas foto yang kompetitif. Untuk perlindungan terhadap elemen eksternal, Pro mendapatkan sertifikasi IP68/69K yang menandakan ketahanan penuh terhadap debu dan air, sedangkan varian standar hanya memiliki rating IP64.

Warna yang ditawarkan juga berbeda; Turbo 6X hadir dalam tiga pilihan - hitam, hijau, dan putih - dengan harga mulai dari 1.899 yuan (sekitar Rp5 juta) untuk varian 8 GB/128 GB hingga 2.299 yuan (sekitar Rp6 juta) untuk varian 12 GB/256 GB. Sementara Turbo 6X Pro tersedia dalam warna hitam dan oranye, dengan harga mulai dari 1.999 yuan (sekitar Rp5,2 juta) untuk varian 8 GB/128 GB dan puncaknya 2.399 yuan (sekitar Rp6,3 juta) untuk varian 12 GB/256 GB.

Dengan kombinasi baterai super besar, layar tinggi refresh rate, serta performa chipset MediaTek terbaru, OnePlus Turbo 6X series berupaya mengisi celah pasar men{mid-range} yang meng : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :





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Oneplus Turbo 6X Mediatek Dimensity Baterai Besar Layar AMOLED 144Hz IP68

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