OnePlus Luncurkan Tablet OnePlus Pad 3 Pro dengan Spesifikasi Unggulan di Tiongkok

OnePlus memperkenalkan OnePlus Pad 3 Pro di Tiongkok dengan prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar 13,2 inci, dukungan AI, dan desain ramping. Harga mulai 4.399 yuan.

OnePlus telah resmi meluncurkan tablet terbaru mereka, OnePlus Pad 3 Pro, di pasar Tiongkok . Perangkat ini merupakan penerus dari OnePlus Pad 2 Pro yang diperkenalkan pada Mei 2025.

Tablet ini hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan dalam spesifikasi, mulai dari prosesor, layar, hingga fitur produktivitas dan desain. Salah satu sorotan utama dari OnePlus Pad 3 Pro adalah penggunaan prosesor Snapdragon 8 Elite Gen 5,Qualcomm untuk kelas atas terbaru. Dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan internal UFS 4.1 hingga 512GB, perangkat ini承诺 memberikan performa tinggi untuk berbagai tugas, dari multitasking hingga penggunaan aplikasi berat.

Layar tablet ini juga sangat mengesankan dengan ukuran 13,2 inci, rasio aspek 7:5 yang unik, dan resolusi 3.392 x 2.400 piksel. Teknologi layar mendukung refresh rate adaptif dari 30Hz hingga 144Hz, peak brightness hingga 1.000 nits, dan cakupan warna DCI-P3 hingga 98 persen. Hal ini menjadikan penggunaannya nyaman untuk konsumsi konten media dan pekerjaan kreatif. Di sisi software, OnePlus Pad 3 Pro berjalan dengan ColorOS 16 yang menawarkan berbagai fitur produktivitas.

Beberapa di antaranya termasuk WPS Office setara PC, sistem manajemen berkas yang canggih, fitur berbagi layar lintas perangkat, serta berbagi keyboard dan mouse. Tablet ini juga dilengkapi dengan berbagaifitur berbasis AI untuk membantu aktivitas harian seperti pencatatan, penerjemahan, dan pembuatan konten. Untuk fotografinya, tablet ini dilengkapi dengan kamera belakang 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel yang cukup untuk panggilan video. Sementara itu, baterai 13.380mAh bracket dengan pengisian cepat 67W menjamin daya tahan yang panjang dan pengisian yang cepat.

Meskipun配备了 baterai besar, bodi tablet hanya setebal 5,94 mm dengan berat sekitar 672 gram, membuatnya relatif ramping dan ringan. Konektivitas lengkap juga menjadi salah satu keunggulan OnePlus Pad 3 Pro. Tablet ini mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 1, delapan speaker stereo, dua mikrofon, serta dukungan pengenalan wajah untuk keamanan. Perangkat juga kompatibel dengan aksesori OnePlus lainnya.

OnePlus Pad 3 Pro tersedia dalam pilihan warna Dark Brown dan Light Green. Harga dibanderol mulai 4.399 yuan untuk varian 12GB/256GB, 4.899 yuan untuk varian 12GB/512GB, dan 5.399 yuan untuk model tertinggi 16GB/512GB. Saat ini, tablet ini hanya dipasarkan di Tiongkok. Sementara itu, model global yang dikenal sebagai OnePlus Pad 4 sejauh ini baru diluncurkan di India, menandakan strategi pasar yang berbeda antara wilayah Tiongkok dan global





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oneplus Pad 3 Pro Tablet Snapdragon 8 Elite Gen 5 Coloros 16 Tiongkok

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kunjungi Beijing Jelang Penerbitan Panda Bond, Purbaya Temui Menteri Keuangan TiongkokPurbaya melakukan kunjungan kerja ke Beijing, Tiongkok & menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Lan Fo’an pada Rabu (17/6).

Read more »

Temui Menkeu China, Purbaya: Kami Datang ke Beijing Bukan TerdesakMenkeu Purbaya Yudhi Sadewa kunjungi Tiongkok untuk pertemuan bilateral, memperkuat pembiayaan pembangunan, dan mempromosikan Panda Bonds.

Read more »

Temui Menkeu Tiongkok Jelang Penerbitan Panda Bond, Purbaya Bantah Ekonomi RI TerdesakPurbaya menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Lan Fo’an pada Rabu, 17 Juni 2026, jelang penerbitan obligasi Panda Bond.

Read more »

OnePlus 16 dikabarkan punya refresh rate 185Hz dan bezel sangat tipisPonsel flagship generasi terbaru OnePlus, OnePlus 16, dikabarkan akan hadir dengan refresh rate tinggi hingga 185Hz serta bezel tipis kurang dari 1 milimeter ...

Read more »