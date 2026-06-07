Once Mekel Tekankan Pentingnya Ruang Kritis dalam Seni Melalui Nobar 'Ghost in the Cell' di Bulan Bung Karno

Pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka Bulan Bung Karno diselenggarakan oleh Kulturanesia di Jakarta. Once Mekel menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi dan ruang kritis dalam karya seni, sementara Rano Karno dan Krisdayanti mengapresiasi keberhasilan film yang menembus pasar internasional.

Dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno , Once Mekel , selaku Anggota Komisi X DPR RI dan Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), memimpin kegiatan pemutaran film Ghost in the Cell.

Acara nonton bareng (nobar) ini diselenggarakan oleh Kulturanesia di Metropole XXI, Kompleks Megaria, Jakarta Pusat, pada Ahad, 7 Juni 2026. Once menegaskan pentingnya ruang kebebasan berekspresi dan pemikiran kritis dalam karya seni, khususnya sinematografi. Ia menjelaskan bahwa dua pesan utama ingin disampaikan melalui pemilihan film karya Joko Anwar ini: pertama, sebagai organisasi kebudayaan, BKN ingin memberikan dukungan nyata terhadap perfilman Indonesia; kedua, menegaskan bahwa ruang ekspresi kritis sangat penting bagi pelaku seni.

Film Ghost in the Cell dinilai memiliki kekuatan sinematografi, skrip, dan akting yang berkualitas, sekaligus menyajikan ruang-ruang kritis untuk ditonton. Once berharap kegiatan ini dapat membakar semangat kreatif generasi muda untuk memaknai dan melanjutkan estafet gerakan seni.

"Agar ada inspirasi. Seperti saya katakan, film Indonesia sekarang semakin hebat, semoga semakin maju terus. Dan generasi mendatang ikut dalam mendukung dan meneruskan api semangat ini," ujarnya. Salah satu pemeran film, Aming, mengapresiasi pemilihan film ini sebagai bagian dari perayaan Bulan Bung Karno.

Ia menilai hal ini menjadi bukti dukungan nyata terhadap karya anak bangsa.

"Jujur saya sangat-sangat mengapresiasi sekali," kata dia. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga hadir dan mengapresiasi pencapaian film yang menembus pasar internasional. Menurutnya, film ini telah mencatat hampir 4 juta penonton sejak tayang pada 16 April, sekaligus memiliki hak distribusi yang terjual di 148 negara.

"Film ini berdasarkan data sejak tanggal 16 April ditayangkan sudah meraih hampir 4 juta penonton. Kemudian yang luar biasa ini juga mencatat pencapaian internasional dengan hak distribusi telah terjual di 148 negara. Ini prestasi yang luar biasa. Inilah yang membuat Indonesia menjadi anomali," kata Rano.

Ia juga mengaitkan pandangan Bung Karno terhadap seni dan film yang tidak hanya sekedar hiburan, melainkan memiliki korelasi dengan kebudayaan, seperti contoh tonil yang dibuat Bung Karno saat di Ende. Krisdayanti turut mengapresiasi inisiatif BKN PDIP dan Kulturanesia dalam menggelorakan semangat Trisakti Bung Karno, khususnya berkepribadian dalam kebudayaan. Ia ucapkan selamat kepada tim film yang berhasil menembus 148 negara.

"Jadi saya sangat apresiasi sekali acara pada siang hari ini. Saya juga ucapkan selamat untuk Aming dan tim karena saya buyers film Ghost in the Cell ini sudah 148 negara yang beli," pungkasnya. Kegiatan ini juga dimaknai oleh para pembicara sebagai wujud持续 meneruskan warisan Bung Karno dalam seni dan kebudayaan





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bulan Bung Karno Ghost In The Cell Once Mekel Rano Karno Krisdayanti Kulturanesia Seni Kritis Perfilman Indonesia BKN PDIP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Indonesia Mengalahkan Oman 3-0 di Stadion Gelora Bung KarnoTimnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah kemenangan pertama Indonesia atas Oman setelah 38 tahun.

Read more »

125 Tahun Bung Karno: Pemikiran Bung Karno Tetap Jadi Kompas Perjuangan BangsaPeringatan 125 tahun kelahiran Proklamator RI Soekarno dinilai menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali ide, cita-cita, dan gagasan besar sang

Read more »

Hasto dan Ganjar Maknai Bulan Bung Karno Lewat Nobar Ghost in the CellSekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menghadiri nobar film Ghost in the Cell dalam rangka Bulan Bung Karno. Film horor thriller karya Joko Anwar ini dinilai sarat kritik sosial terhadap kapitalisme, imperialisme, dan korupsi. Hasto mengapresiasi keberanian Joko Anwar menyisipkan simbol kritis, sementara Ganjar menyebut film ini memiliki sindiran yang nyelekit. Acara ini menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dan kader PDIP.

Read more »

Kulturanesia Gelar Nobar 'Ghost in the Cell' Rayakan Bulan Bung Karno, Dukungan dari Pemerintah dan OscARAKulturanesia, komunitas BKN PDIP, menggelar nonton bareng film GHOST IN THE CELL sutradara Joko Anwar untuk merayakan Bulan Bung Karno. Acara tersebut dihadiri Once Mekel, Rano Karno, Krisdayanti, dan Aming. Film ini telah ditonton hampir 4 juta penonton dan distribusi di 148 negara. Peringatan kelahiran Bung Karno dimanfaatkan untuk mengingatkan semangat ide-ide perjuangannya.

Read more »