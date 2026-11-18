Omoda O4 memperkenalkan teknologi Super Intelligent AI Space berbasis AI generatif dan LLM. Sistem ini memungkinkan kendali kabin, navigasi cerdas, hingga konten visual yang dipersonalisasi bagi pengemudi Indonesia.

PT Omada Indonesia secara resmi meluncurkan kendaraan listrik Omoda O4 yang dilengkapi dengan teknologi Super Intelligent AI Space (SIAS). Sistem kabin cerdas ini menggunakan pendekatan Agentic AI yang didukung Large Language Model untuk memfasilitasi interaksi antara pengemudi dan kendaraan. Peluncuran fitur ini merupakan bagian dari strategi pabrikan asal China untuk meningkatkan pengalaman berkendara yang lebih intuitif dan personal.

Implementasi Super Intelligent AI Space pada Omoda O4

Omoda O4 mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam berbagai fungsi operasional kendaraan untuk mendukung kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jim Ma, Business Unit Director Omada & Jaecoo Indonesia, menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan teknologi ini adalah memberikan manfaat nyata bagi pengguna melalui interaksi yang lebih alami. Sistem ini dirancang untuk memahami konteks percakapan sehingga komunikasi dengan kendaraan tidak lagi terpaku pada perintah suara yang kaku. Pengguna dapat mengandalkan instruksi bahasa sehari-hari untuk mengontrol berbagai fitur kendaraan tanpa kesulitan.

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Integrasi Kontrol Kabin dan Navigasi Cerdas

Sistem SIAS memungkinkan pengguna mengendalikan parameter kenyamanan kabin melalui perintah suara yang kompleks. Pengemudi dapat meminta sistem mengatur temperatur AC, menyesuaikan kecepatan kipas, membuka jendela, hingga mengaktifkan ventilasi kursi dalam satu kalimat perintah. Teknologi ini juga mampu memproses beberapa instruksi sekaligus tanpa perlu diulang secara terpisah. Misalnya, pengguna dapat meminta musik diputar, ventilasi kursi diaktifkan, dan navigasi diarahkan ke restoran terdekat secara bersamaan. Selain kenyamanan kabin, fitur ini juga mendukung pencarian informasi navigasi dan rekomendasi tempat berbasis lokasi.

Generative AI untuk Hiburan dan Konten Visual

Salah satu keunggulan utama dari Super Intelligent AI Space adalah kemampuan generative AI dalam menghasilkan konten visual. Pengguna dapat meminta sistem membuat gambar berdasarkan deskripsi suara, seperti pemandangan kota futuristik pada malam hari. Setelah visual dihasilkan, pengguna dapat memberikan instruksi tambahan untuk mengubah latar belakang, menambahkan objek, atau menyesuaikan gaya visual. Hasil kreasi tersebut dapat ditampilkan sebagai pratinjau, disimpan, maupun digunakan sebagai wallpaper pada layar kendaraan. Fitur ini juga mendukung pencarian berita, jadwal pertandingan olahraga, serta rekomendasi hiburan yang disesuaikan dengan suasana hati pengguna.

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Rencana Pengembangan Fitur Melalui Pembaruan OTA

Omada & Jaecoo berencana mengembangkan kemampuan SIAS lebih lanjut melalui pembaruan perangkat lunak Over-the-Air. Beberapa fitur yang direncanakan mencakup perluasan informasi olahraga dengan skor pertandingan secara langsung. Sistem juga akan mendukung pencarian berdasarkan tim, pemain, maupun pertandingan tertentu untuk meningkatkan keterlibatan penggemar. Selain itu, pabrikan intends untuk menghadirkan fitur perencanaan perjalanan berbasis AI yang membantu pengguna menyusun agenda perjalanan. Teknologi ini akan mempertimbangkan destinasi, jadwal, dan preferensi pribadi pengguna untuk menciptakan rute yang optimal.

Personalisasi Interaksi dan Dukungan Proaktif

Pengembangan lebih lanjut dari teknologi ini juga mencakup rekomendasi kenyamanan yang lebih proaktif. Sistem akan mampu menyesuaikan respon berdasarkan kondisi kendaraan dan lingkungan sekitarnya secara real-time. Omada juga berencana menghadirkan sapaan berbasis AI yang menyesuaikan dengan hari libur nasional serta perayaan budaya lokal. Seluruh pengembangan tersebut masih berstatus rencana dan akan mempertimbangkan kesiapan teknis serta konfigurasi kendaraan. Langkah ini memperkuat komitmen Omada & Jaecoo dalam menciptakan intelligent cockpit yang terintegrasi penuh dengan kebutuhan pengguna modern.