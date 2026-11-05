OMODA & JAECOO Resmikan Dealer Ke-45 di Jakarta Selatan

OMODA dan JAECOO meresmikan dealer baru di Jakarta Selatan untuk memperkuat ekspansi pasar kendaraan listrik di Indonesia. Fasilitas ini menghadirkan layanan komprehensif bagi konsumen.

OMODA dan JAECOO resmi membuka dealer ke-45 mereka di Indonesia melalui kerja sama strategis dengan PT Antapura Global Indonesia. Lokasi fasilitas penjualan dan layanan ini ditempatkan di Jalan Raya Pasar Minggu No. 10, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Peluncuran ini menandai tonggak penting dalam perluasan jaringan merek kendaraan elektrifikasi tersebut di tanah air.

Penguatan Strategi Ekspansi Pasar

Kepemilikan dealer terbaru ini merupakan pencapaian tersendiri bagi PT Antapura Global Indonesia karena menjadi fasilitas pertama yang beroperasi bersama merek OMODA dan JAECOO. Langkah ekspansi jaringan ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang dinamis dari JAECOO di pasar kendaraan elektrifikasi nasional. Salah satu pendorong utama keberhasilan dalam memperluas jangkauan adalah pencapaian positif model JAECOO J5 EV. Klaim yang ada menyatakan bahwa kendaraan ini berhasil membawa merek tersebut menjadi merek kendaraan listrik nomor satu di Indonesia.

Also read Lagi-Lagi As Roda Mobil Listrik Patah, Kini Diduga Jaecoo J7 di Tanah Abang Jakarta

Pernyataan Resmi Direktur Business Unit

Business Unit Director OMODA & JAECOO Indonesia, Jim Ma, menjelaskan bahwa penambahan dealer merupakan bagian krusial dari strategi perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperluas akses konsumen terhadap produk serta layanan purna jual yang lebih baik. Jim Ma menyatakan sambutan hangat terhadap PT Antapura Global Indonesia sebagai mitra dealer terbaru. Ia menekankan bahwa kehadiran dealer ke-45 ini adalah langkah penting untuk menjangkau lebih banyak pelanggan di seluruh Indonesia.

Detail Fasilitas Layanan 3S Modern

Dealer yang sebelumnya beroperasi sebagai dealer Honda ini kini mengusung konsep layanan 3S yang mencakup Sales, Service, dan Spare Parts. Fasilitas ini berdiri di atas lahan seluas 1.956 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 4.306 meter persegi. Area showroom menampilkan empat model kendaraan yang merepresentasikan lini produk, yaitu OMODA O4, JAECOO J5 EV, JAECOO J7 SHS-P, dan JAECOO J8 SHS-P ARDIS.

Advertisement

Kapasitas Servis dan Jangkauan Home Service

Untuk menunjang kebutuhan perawatan kendaraan, dealer ini dilengkapi dengan 14 service bay yang terbagi menjadi delapan bay dengan lift dan enam bay tanpa lift. Dengan dukungan fasilitas teknis tersebut, dealer PT Antapura Global Indonesia memiliki kapasitas pelayanan sekitar 25 hingga 30 kendaraan setiap harinya. Konsumen juga mendapatkan kemudahan melalui layanan home service dengan jangkauan maksimal 5 kilometer dari lokasi dealer.

Optimisme Ekspansi Bisnis Masa Depan

Direktur Antapura Global Indonesia, Harris Kristanto Sutrisno, menyebut kerja sama ini sebagai peluang strategis untuk mengembangkan bisnis otomotif di kawasan Jakarta Selatan. Potensi pasar yang menjanjikan, portofolio produk yang kompetitif, serta pencapaian JAECOO J5 EV menjadi faktor pendukung optimisme perusahaan. Melalui fasilitas 3S ini, Antapura Global Indonesia berharap dapat membangun kemitraan bisnis jangka panjang. Dengan peresmian dealer ini, OMODA dan JAECOO semakin memperkuat jaringan penjualan dan berencana melanjutkan ekspansi secara bertahap.