Ombudsman menyoroti tinggi penyerapan kuota halal di Jawa dan Sumatera serta usulan perpanjangan pelaksanaan sertifikasi halal sampai 2028. Upaya ini melibatkan BPJPH, pemerintah daerah, dan pelaku UMK.

Ombudsman Indonesia memunngkiri pada 11 November 2026 bahwa penyerapan kuota sertifikasi halal sudah mencapai 94% di Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah lain seperti Maluku dan Papua hanya menerima sekitar 1,5% dari total kuota. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kepadatan pelaku usaha, ketersediaan kuota, dan pendamping dalam wilayah kurang berkuota.

Penyerapan Kuota Halal Ekstrem Tinggi di Jawa dan Sumatera

Menurut Kepala Keasistenan Utama VII Ombudsman, Diah Suryaningrum, Jawa dan Sumatera memperoleh 919.058 kuota, setara dengan 84% dari alokasi nasional. Dari angka tersebut, 873.743 kuota telah terserap, mencapai persentase 94%. Diah menilai tingkat penyerapannya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Ia menegaskan bahwa rendahnya penyerapan di beberapa wilayah membutuhkan pemantauan ulang.

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Tingkat Penyerapan Kuota di Wilayah Tertentu

Di sisi lain, lima kelompok wilayah mendapatkan total 171.833 kuota, namun hanya 57.590 kuota yang dimanfaatkan. Wilayah seperti Maluku dan Papua hanya mendapatkan 1,5% dari total kuota SEHATI. Diah menyatakan, "Apakah memang ada secara pelaku usahanya yang memang sedikit atau memang sedikit itu karena memang enggak ada kuota, kuotanya terbatas atau memang misalnya jumlah pendampingnya terbatas."

Upaya Peningkatan Akses dan Sosialisasi Sertifikasi

Ombudsman memohon BPJPH memperluas sosialisasi dan membuka akses sertifikasi halal bagi lebih banyak pelaku UMK. Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk turut berperan melalui pameran UMKM dan kerja sama dengan BUMD serta BUMN. Menurut Diah, "Kami berharap BPJPH mungkin bisa memperkuat sosialisasi dan juga memperluas akses teman-teman UMKM untuk mudah mendapatkan sertifikatnya."

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Perpanjangan Masa Penahapan Kewajiban Sertifikasi Halal Hingga 2028

Di sisi kebijakan pemerintah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengumumkan perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga 2028. Penyesuaian ini diambil setelah evaluasi dan masukan dari pelaku usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 memuat ketentuan pelaksanaannya, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dampak Perubahan Jadwal bagi Pelaku Usaha

Perpanjangan masa penahapan diberlakukan khusus untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan. Masa penahapan masuk hingga 17 Oktober 2028, sementara kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada 18 Oktober 2028. Produk makanan, minuman, dan jasa terkait dari luar negeri juga mengikuti jadwal yang sama. Kebijakan ini bertujuan menambah waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan infrastruktur dan pendampingan sertifikasi.

Visi Jangka Panjang Peningkatan Ekosistem Halal Nasional

Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Dengan memperpanjang masa penahapan, pemerintah menegaskan bahwa perubahan jadwal tidak berarti mengabaikan kewajiban, melainkan memastikan penerapannya efektif dengan tetap proteksi konsumen. Rekaan kebijakan ini juga meninjau kerja sama saling pengakuan sertifikat halal internasional, membuka ruang bagi pelaku industri halal Indonesia bersaing di pasar global.