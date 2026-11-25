Ombudsman RI menemukan penundaan dan reaktivitas dalam penanganan kekerasan seksual di pondok pesantren yang menghambat keadilan bagi korban.

Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan hasil investigasinya yang menyoroti lambannya proses hukum terhadap kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren, dengan penekanan pada sistem pengaduan yang belum optimal. Anggota Ombudsman RI sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Hukum dan Imigrasi, Syafrida Rachmawati Rasahan, menegaskan bahwa kondisi ini berpotensi besar menghambat penegakan hukum dan memperburuk trauma korban yang seharusnya dilindungi secara menyeluruh.

Karakteristik Penanganan Kasus yang Reaktif

Syafrida Rachmawati Rasahan menjelaskan bahwa lembaga yurisdiksi tersebut menemukan pola penanganan kasus kekerasan seksual masih bersifat reaktif dan belum didukung oleh mekanisme awal yang bersifat holistik serta komprehensif. Menurutnya, sistem saat ini masih sangat bertumpu pada tim internal pondok pesantren, yang menurut evaluasi Ombudsman belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi korban dari tekanan sosial maupun ancaman internal.

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Pendekatan yang masih mengandalkan tim internal tersebut dikhawatirkan dapat memicu intimidasi dan pembungkaman terhadap korban, terutama ketika kasus belum sempat diketahui atau ditangani oleh publik dan aparat hukum eksternal. Situasi ini menciptakan celah keamanan yang berbahaya, di mana korban menjadi rentan terhadap tekanan lebih lanjut dan terhambatnya akses mereka terhadap keadilan yang seharusnya mereka peroleh segera setelah pelaporan dilakukan.

Efektivitas Sistem Pengaduan dan Akses Korban

Temuan investigasi Ombudsman RI juga mengungkap bahwa sistem pengaduan yang tersedia belum berjalan secara efektif dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama. Korban seringkali menghadapi kesulitan luar biasa untuk melaporkan tindak kekerasan karena mengalami intimidasi langsung maupun tidak langsung, serta minimnya akses terhadap saluran pengaduan yang aman, rahasia, dan independen dari pengaruh internal pesantren.

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Selain permasalahan sistemik dalam pengaduan, Ombudsman menyoroti belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Syafrida Rachmawati Rasahan mencatat bahwa dalam sejumlah penanganan perkara, kepolisian di tingkat daerah masih cenderung mengandalkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan belum menjadikan UU TPKS sebagai dasar hukum utama dalam penanganannya secara optimal.

Kondisi kesalahpahaman atau ketidakpedulian terhadap UU TPKS ini secara langsung berkontribusi pada perlambatan proses hukum yang signifikan. Korban dipaksa untuk berulang kali menjalani pemeriksaan yang bersifat traumatis dan tidak terkoordinasi, yang berisiko memperpanjang masa penderitaan psikologis mereka tanpa adanya kepastian hukum yang cepat dan tegas dari para aparat yang berwenang.

Dampak Kasus Pati dan Rekomendasi Institusi

Sebagai contoh nyata, Ombudsman menyoroti kasus di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang memakan waktu sekitar dua tahun lamanya untuk dapat ditangani secara tuntas. Syafrida Rachmawati Rasahan memberikan peringatan keras bahwa jika kasus semacam ini terus diendapkan tanpa penanganan serius, jumlah korban akan terus bertambah karena tidak ada penghukuman yang jera bagi para pelaku kekerasan.

Ombudsman RI menegaskan bahwa penundaan yang berlarut-larut dalam setiap penanganan perkara kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk malaadministrasi negara yang sangat perlu diperbaiki secara struktur dan prosedur. Selain itu, restitusi dalam UU TPKS secara tegas diwajibkan untuk diakomodasi oleh aparat penegak hukum dan diputuskan oleh hakim dengan mempertimbangkan keadilan substantif bagi korban.

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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK didorong untuk memperhitungkan dampak luas kekerasan seksual terhadap masa depan serta kondisi psikologis korban dalam penghitungan nilai restitusi, dan bukan semata-mata berdasarkan perhitungan matematis yang kaku dan abstrak. Berdasarkan kesimpulan investigasi, Ombudsman menyampaikan sejumlah saran perbaikan fundamental kepada Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, kepolisian, kejaksaan, serta LPSK untuk segera mengintegrasikan mekanisme penanganan yang lebih efektif.