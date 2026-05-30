Ombudsman RI Siap Mengawal Transparansi SPMB 2026 melalui Tiga Tahap Pengawasan

Ombudsman RI menyiapkan pengawasan menyeluruh atas Sistem Penerimaan Murid Baru 2026, mencakup pra‑pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca‑pelaksanaan, dengan fokus pada objektivitas, akuntabilitas, dan pemberantasan diskriminasi.

Ombudsman Republik Indonesia (RI) menegaskan kesiapan penuh dalam mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pengawasan ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yakni pra‑pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca‑pelaksanaan, dengan tujuan memastikan proses yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Pada Sabtu 30 Mei 2024, anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menyampaikan komitmen tersebut di Jakarta, menekankan bahwa kehadiran Ombudsman bukan sekadar formalitas melainkan bagian integral dari tugas dan fungsi institusi dalam mengawasi kebijakan publik. Selama tahun 2025, Ombudsman telah menerima sebanyak 194 laporan masyarakat yang berhubungan dengan SPMB, menggambarkan adanya sejumlah permasalahan seperti keterlambatan verifikasi data, ketidaksesuaian kuota, serta dugaan praktik nepotisme.

Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman secara konsisten memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Dalam Negeri, meliputi peningkatan mekanisme transparansi, penyederhanaan prosedur pendaftaran, dan penegakan prinsip non‑diskriminasi bagi semua calon murid





