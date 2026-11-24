Ombudsman RI mendesak implementasi nyata sistem K3 di pabrik PT Fonusa Agung Mulia pasca kebakaran Serang. Fokus pada fungsi alat keselamatan dan pemenuhan hak korban pekerja.

Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, menyoroti urgensi penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang efektif di lingkungan industri menyusul insiden kebakaran besar di pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu (21/11/2026). Insiden ini memicu pertanyaan kritis mengenai kesiapan fasilitas keselamatan yang tersedia di lokasi industri tersebut dibandingkan dengan fungsinya saat keadaan darurat.

Kritik Fungsi Nyata Sistem Keselamatan Kerja

Abdul Ghoffar menegaskan bahwa keberadaan fasilitas keselamatan di tempat kerja tidak boleh hanya menjadi pemenuhan administratif semata, melainkan harus benar-benar berfungsi optimal ketika terjadi keadaan darurat. Ia menyatakan bahwa sistem keselamatan harus terbukti bekerja secara nyata saat dibutuhkan oleh pekerja, bukan sekadar tercatat sebagai dokumen formal yang terpampang di atas meja. Pernyataan ini disampaikan oleh Ghoffar dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (23/11/2026), setelah meninjau laporan awal mengenai kebakaran yang terjadi sehari sebelumnya.

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Ghoffar menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh mekanisme keselamatan telah terintegrasi dengan baik di lingkungan pabrik. Fasilitas tersebut harus siap digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak kerugian materiil apabila terjadi bencana seperti kebakaran. Pendekatan ini menuntut adanya verifikasi independen untuk memastikan bahwa standar operasional prosedur telah diikuti dengan disiplin tinggi oleh seluruh manajemen dan pekerja.

Detail Pemeriksaan Mendalam Fasilitas Industri

Menurut Ghoffar, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan setiap tempat kerja memiliki sistem keselamatan yang sesuai dengan karakteristik risiko masing-masing industri. Langkah konkret yang diusulkan adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penerapan K3 di lingkungan pabrik, yang mencakup sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara komprehensif. Pemeriksaan ini dirancang untuk mengungkap ketidaksesuaian antara dokumen dan realita di lapangan.

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Proses pemeriksaan tersebut mencakup verifikasi ketersediaan dan fungsi alarm serta deteksi dini, alat pemadam kebakaran, hidran, jalur dan pintu evakuasi, penerangan darurat, rambu keselamatan, hingga prosedur tanggap darurat. Setiap elemen teknis ini harus diuji kelayakannya secara langsung untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun komponen keselamatan yang lumpuh atau tidak berfungsi saat keadaan kritis. Apabila ditemukan aspek yang tidak berfungsi atau tidak memenuhi standar, hal itu harus ditelusuri secara objektif, disertai penetapan pihak yang bertanggung jawab dan langkah korektif yang terukur.

Pemenuhan Hak Pekerja dan Keluarga Korban

Selain evaluasi teknis keselamatan kerja, Ghoffar meminta perusahaan dan instansi terkait untuk segera memastikan pemenuhan hak seluruh pekerja terdampak, termasuk keluarga atau ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Pemenuhan hak ini meliputi kepastian upah dan kewajiban yang masih terutang, status hubungan kerja, kepesertaan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, santunan kecelakaan kerja, serta dukungan sosial bagi keluarga korban. Kewajiban ini bersifat moral dan hukum yang tidak dapat ditunda meskipun proses investigasi masih berlangsung.

Keluarga korban tidak boleh dibiarkan menunggu tanpa kepastian mengenai nasib keuangan dan dukungan yang mereka butuhkan pasca tragedi. Perusahaan dan instansi yang berwenang perlu segera melakukan pendataan pekerja secara akurat, menghubungi keluarga, memastikan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta menjelaskan mekanisme dan jadwal pemenuhan hak pekerja maupun ahli waris. Transparansi dalam komunikasi ini sangat penting untuk meminimalkan kecemasan dan memberikan keadilan bagi mereka yang kehilangan penghasilan atau nyawa akibat kecelakaan kerja.

Dampak Jangka Panjang dan Langkah Selanjutnya

Ghoffar mengatakan bahwa pembenahan keselamatan kerja tidak cukup dilakukan hanya pada satu perusahaan atau setelah terjadi kecelakaan. Pembelajaran dari kebakaran di Cikande harus menjadi fondasi untuk meningkatkan standar keselamatan di seluruh sektor industri di Indonesia. Hal ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari para pelaku industri dan regulator untuk tidak complac terhadap risiko yang ada.

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Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah adanya tindak lanjut regulasi yang lebih ketat dan inspeksi acak yang dilakukan oleh otoritas terkait. Dengan memastikan bahwa setiap pabrik memiliki sistem keselamatan yang tidak hanya ada di atas kertas, Indonesia dapat mengurangi angka kecelakaan kerja dan memberikan lingkungan kerja yang lebih aman bagi seluruh tenaga kerja. Fokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan adalah kunci utama untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.