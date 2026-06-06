Oliver Baumann Terima Peran Cadangan di Timnas Jerman, Fokus Dukung Kesuksesan Tim di Piala Dunia

Kiper Oliver Baumann shares his feelings about becoming backup goalkeeper for Germany after Manuel Neuer's return, emphasizing team commitment and coach Julian Nagelsmann's praise.

Kiper tim nasional Jerman Oliver Baumann (36 tahun) membagikan perasaannya mengenai posisinya sebagai kiper cadangan setelah kemenangan 2-1 atas Amerika Serikat, yang merupakan hasil pertama dari sembilan kemenangan beruntun timnas Jerman.

Baumann mengakui awalnya sulit menerima peran baru setelah Manuel Neuer (40 tahun) kembali dipanggil ke tim utama oleh pelatih Julian Nagelsmann (38 tahun) untuk Piala Dunia. Namun, Baumann menekankan komitmennya terhadap tim: Tewaskan karena timnas bukanlah pilihan baginya. Ia ingin membantu dan memberikan kontribusi dalam Piala Dunia. Ketika ditanyakan lebih lanjut, ia memilih tidak mendalami topik sensitif tersebut.

Baumann juga menyatakan hubungan baik dengan Neuer dan keduanya fokus pada kesuksesan tim. Sementara itu, Nagelsmann mengonfirmasi bahwa Neuer, yang telah pulih dari cedera betis, akan bergabung dalam latihan tim di Winston-Salem dan menjadi kiper utama dalam laga pembuka melawan Curacao. Nagelsmann memuji Baumann yang telah tampil solid dalam dua laga persiapan melawan Meksiko dan Kanada, di mana ia menggantikan Neuer. Menurut Nagelsmann, Neuer dalam kondisi prima dan siap menghadapi tekanan di level Piala Dunia tanpa perlu masa adaptasi panjang. Baumann dihargai karena pengabdiannya untuk tim meski posisinya turun menjadi cadangan





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