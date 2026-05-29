Olise vs Yamal: Duel Sayap Kanan Terkemuka Menjelang Piala Dunia 2026

Marcel Desailly menilai Lamine Yamal sedikit di atas Michael Olise dalam hal intensitas pertandingan tinggi. Kedua pemain menorehkan statistik luar biasa di klub masing‑masing dan diprediksi menjadi kunci Les Bleus serta La Roja di Piala Dunia 2026, sekaligus kandidat kuat untuk Ballon d'Or 2026.

Michael Olise dan Lamine Yamal memang telah menancapkan namanya di peta sepak bola dunia sebagai dua sayap kanan paling menjanjikan pada generasi mereka. Kedua pemain tersebut menampilkan statistik yang hampir identik, tetapi menurut legenda tiga kali juara dunia, Marcel Desailly, masih terdapat perbedaan signifikan dalam hal intensitas dan ketahanan pada level kompetisi tertinggi.

Olise, yang kini berusia 24 tahun dan membela Bayern Munich, menambah deretan penampilan gemilangnya pada musim 2025‑26 dengan mencetak 20 gol serta memberikan 26 umpan tepat sasaran. Sementara itu, Yamal yang baru berusia 18 tahun namun telah menorehkan 24 gol dan 18 assist bersama Barcelona, menunjukkan kematangan tak terduga bagi seorang remaja. Keduanya diprediksi akan menjadi andalan masing‑masing tim nasional pada Piala Dunia 2026: Olise bersama Les Bleus, dan Yamal bersama La Roja.

Jika Prancis dan Spanyol ingin bersaing memperebutkan trofi di Amerika Utara, kreativitas dan kecepatan di sisi kanan lapangan akan menjadi senjata utama bagi Didier Deschamps dan Luis de la Fuente. Desailly menegaskan pendapatnya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan portal GOAL, mengungkapkan bahwa meskipun Olise memiliki kemampuan teknik yang luar biasa, ia masih berada selangkah di belakang Yamal dalam hal membaca tekanan lawan di pertandingan tingkat elit.

"Yamal memiliki pemahaman taktik yang lebih baik, terutama dalam mengenali jebakan‑jebakan pertahanan lawan. Kita dapat melihatnya ketika Barcelona menghadapi Paris Saint‑Germain, dimana Yamal mampu menavigasi ruang kecil dan mempertahankan intensitas fisik selama 90 menit," ujar Desailly. Ia menambahkan bahwa Olise belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan sistem permainan Bayern yang menuntut pergerakan cepat dan transisi defensif yang ketat.

"Olise masih harus belajar mengelola tekanan, terutama melawan tim-tim top Eropa. Penurunan performa yang saya lihat pada pertandingan-pertandingan penting menunjukkan masih ada ruang untuk berkembang," jelasnya. Meskipun demikian, baik Olise maupun Yamal tidak dapat dianggap remeh dalam perbincangan tentang penghargaan individu. Kedua pemain tersebut telah menempatkan diri dalam percakapan tentang Ballon d'Or 2026.

Jika salah satu dari mereka berhasil menjadi bagian penting dari tim yang menjuarai Piala Dunia 2026, peluang mereka untuk merebut trofi pemain terbaik dunia akan melonjak drastis. Analis sepak bola menilai bahwa konsistensi Olise di Bundesliga, dikombinasikan dengan kemampuan bermain di level internasional, memberi ia peluang kuat untuk bersaing.

Di sisi lain, Yamal dengan kecepatan, dribbling, dan kecerdasan taktik yang sudah matang pada usia sangat muda, dapat menjadi pilihan utama bagi juri Ballon d'Or yang cenderung menghargai dampak langsung di panggung besar. Bagi kedua bintang muda ini, musim mendatang menjadi arena pembuktian sejauh mana mereka dapat menutup jarak yang ditunjukkan oleh Desailly, serta mengukir sejarah pribadi di puncak sepak bola dunia





