Upacara penutupan Olimpiade Remaja Dakar 2026 menandai berakhirnya dua pekan kompetisi. Tiongkok dan negara Afrika memperkuat kolaborasi melalui prestasi atletik dan dukungan infrastruktur.

Upacara penutupan Olimpiade Remaja 2026 di Dakar, Senegal, telah resmi mengakhiri serangkaian pesta olahraga bertaraf dunia yang berlangsung selama dua pekan. Lebih dari 2.600 atlet muda dari berbagai penjuru dunia telah bertemu, berlomba secara kompetitif, dan bertukar budaya di ibu kota negara Senegal tersebut. Acara yang dimulai pada Sabtu, 31 Oktober 2026 ini telah berakhir dengan sukses pada tanggal 13 November 2026, meninggalkan jejak prestasi yang signifikan bagi para pesertanya.

Bagi Tiongkok, partisipasi dalam ajang Dakar 2026 bukan sekadar mengikuti lomba, melainkan merupakan bagian dari strategi strategis untuk memperkuat kerja sama China-Afrika di bidang olahraga. Edisi keempat Olimpiade Remaja musim panas ini merupakan yang pertama kalinya digelar di benua Afrika. Ajang tersebut berfungsi sebagai panggung bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus memupuk persahabatan lintas batas negara dan budaya.

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Prestasi Atlet Tiongkok di Kancah Internasional

Atlet Tiongkok kembali menunjukkan dominasi dan ketangguhan mereka dalam berbagai cabang olahraga. Su Juntao, seorang pedayung berusia 17 tahun, menjadi sorotan saat ia dengan bangga meletakkan jari telunjuk di bendera Tiongkok yang melekat di dadanya setelah melintasi garis finis. Su, yang berpasangan dengan Liu Lili, berhasil memenangi nomor dayung pesisir double sculls campuran pada Senin, 2 November 2026. Kemenangan ini mengamankan medali emas pertama Tiongkok di Dakar 2026 sekaligus menjadi emas pertama bagi negara tersebut di cabang olahraga dayung.

Keteguhan mental juga ditunjukkan oleh Zhu Yuanling dalam final skateboard nomor street putri. Atlet yang merupakan jebolan Olimpiade 2024 Paris ini mengalami kesulitan di awal pertandingan dengan terperosok nyaris ke dasar klasemen setelah dua percobaan pertama di Kompleks Tour de l'Oeuf, Dakar. Namun, Zhu tetap tenang dan berhasil melakukan comeback gemilang untuk menyabet medali emas. Sebelumnya, ia telah menjadi pemenang medali emas di nomor serupa pada ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya.

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Zhu Yuanling menyatakan bahwa jatuh bukanlah hal yang besar dan bahwa para juara diciptakan melalui kejatuhan. Ia telah menetapkan Olimpiade 2028 Los Angeles sebagai target berikutnya. Athlete tersebut berharap dapat menunjukkan trik yang semakin sulit dan percobaan yang kian baik untuk memenangkan medali emas lainnya. Sikap teguh ini menjadi pelajaran penting bagi karier masa depan mereka di bawah tekanan kompetisi tingkat dunia.

Puncak Kebanggaan Atlet Afrika dan Senegal

Dakar 2026 juga menjadi saksi sejarah bagi prestasi atlet-atlet Afrika di tingkat Olimpiade Remaja. Lima negara di benua tersebut berhasil masuk ke dalam 10 besar klasemen akhir perolehan medali selama ajang yang berlangsung dari 31 Oktober hingga 13 November tersebut. Dalam cabang olahraga gulat pantai, duo pegulat Senegal, Elisabeth Diatta dan Maguette Diop, meraih medali emas masing-masing di kelas 55kg putri dan 80kg putra. Kemenangan ini memberikan medali emas perdana bagi tuan rumah Senegal di ajang Olimpiade Remaja.

Elisabeth Diatta mengungkapkan keinginannya agar warga Senegal dapat mempercayai mimpi mereka sendiri. Ia juga ingin meyakinkan para perempuan bahwa gulat bukanlah olahraga yang eksklusif untuk laki-laki saja. Pernyataannya ini menyoroti peran olahraga dalam mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat lokal. Kehadiran mereka di kancah internasional membuktikan bahwa potensi atlet Afrika sangat besar.

Maguette Diop juga mengekspresikan kebanggaan yang mendalam atas keberhasilannya mencetak prestasi di kandang sendiri. Ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya negaranya menyelenggarakan kompetisi semacam ini dan rasanya sangat membanggakan bisa memenangkan medali emas di hadapan warga Senegal. Diop menekankan bahwa pencapaian ini tidak mudah, namun akhirnya berhasil direalisasikan. Perayaan kemenangan Diop dalam pertandingan gulat pantai kelas 80kg putra pada Sabtu, 7 November 2026, di Saly, Senegal, menjadi momen yang tak terlupakan.

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Infrastruktur dan Komitmen Politik China-Afrika

Keterlibatan Tiongkok dalam penyelenggaraan Dakar 2026 melampaui sekadar pengiriman atlet. Dukungan Tiongkok mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan venue, pendampingan teknis pelatihan atlet, hingga hibah perlengkapan. Hal ini merupakan wujud nyata dari komitmen yang disampaikan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama China-Afrika di Beijing pada tahun 2024. Saat itu, Xi Jinping menegaskan bahwa Tiongkok akan mendukung negara-negara Afrika dalam penyelenggaraan Olimpiade Remaja 2026 Dakar serta Piala Afrika 2027 yang akan digelar di Kenya, Uganda, dan Tanzania.

Xi Jinping menyatakan bahwa kedua bangsa akan bahu membahu untuk menelurkan hasil pembangunan yang signifikan. Dukungan teknis ini terlihat jelas di Stadion Iba Mar Diop, di mana Wang Neng, kepala proyek renovasi dan perluasan yang dipimpin oleh China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), hadir menonton bersama rekan-rekannya. Mereka menyaksikan para penonton bersorak dari tribun, menandai suksesnya kolaborasi infrastruktur tersebut.

Visi Presiden Xi Jinping yang digambarkan menjelang upacara pembukaan Olimpiade Remaja 2014 Nanjing telah terwujud 12 tahun kemudian. Pada kesempatan tersebut, ia menggambarkan ajang itu sebagai wadah bagi remaja dari seluruh dunia untuk menunjukkan kemampuan olahraga mereka sekaligus platform penting untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran. Dakar 2026 merefleksikan visi tersebut dengan mengawinkan pencapaian prestasi olahraga dengan kerja sama internasional. Ajang ini memberi kesempatan baru bagi Tiongkok dan Afrika untuk mempromosikan pertukaran yang lebih dalam dan berkelanjutan di masa depan.