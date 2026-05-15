Oleksandr Usyk's WBA Title Defense Against Rico Verhoeven

World Boxing Association (WBA) has approved Oleksandr Usyk's bid to defend his WBA heavyweight title against Rico Verhoeven in Egypt on May 23. The Ukrainian fighter will be allowed to keep his title, but only if he doesn't face Rico Verhoeven, who is currently not ranked by WBA.

Juara dunia kelas berat WBA , WBC, IBF, WBO, Oleksandr Usyk menolak menyebutkan lawan berikut untuk dihadapi setelah menumbangkan Daniel Dubois. (Akun Instagram Oleksandr Usyk @usykaa) Jakarta (ANTARA) - Petinju Oleksandr Usyk diizinkan oleh World Boxing Association ( WBA ) untuk mempertahankan sabuk juara dunia kelas berat WBA melawan Rico Verhoeven di Mesir pada 23 Mei.

"WBA telah meninjau permohonan khusus yang diajukan dan memberikan otorisasi kepada Oleksandr Usyk untuk menjalani laga dan tetap menyandang status juaranya," kata WBA dalam lamannya yang dipantau di Jakarta, Jumat. Juara asal Ukraina itu diizinkan dengan syarat dan ketentuan yang ketat bahwa gelar tersebut tidak akan diperebutkan oleh Verhoeven karena petarung asal Belanda itu belum masuk peringkat WBA.

Ketentuan untuk pertarungan itu mengacu pada aturan WBA dengan mempertimbangkan kepentingan kompetisi dan memperhatikan status sang juara, lawannya, serta para petinju kelas berat lain yang masuk peringkat. Namun, jika dia yang kalah, maka Komite Kejuaraan WBA akan meninjau kembali statusnya dan menentukan langkah selanjutnya terkait gelar juara kelas berat. Bagi Verhoeven, kemenangan tidak akan memberinya pengakuan sebagai pemegang gelar WBA, tapi akan membuatnya memenuhi syarat untuk masuk peringkat kelas berat WBA.

WBA menegaskan keputusan ini diambil sesuai dengan regulasi internal WBA, dan perkembangan lebih lanjut terkait masalah itu akan diproses berdasarkan kerangka aturan yang sama. Usyk adalah mantan juara dunia kelas berat sejati yang pernah memegang empat sabuk sekaligus, yaitu WBA, World Boxing Council (WBC), International Boxing Federation (IBF), dan World Boxing Organization (WBO). Setelah melepaskan sabuk WBO-nya, petinju tak terkalahkan yang membukukan 24 kemenangan itu (termasuk 15 KO) kini hanya memiliki tiga sabuk.

Verhoeven telah berkiprah dalam kickboxing profesional elite sejak 2005 dan selama hampir dua dekade, petarung Belanda itu konsisten tampil di level tertinggi dan memantapkan dirinya sebagai salah satu juara kickboxing kelas berat terhebat sepanjang masa. Ia baru-baru ini melepaskan gelar Glory Kickboxing Heavyweight setelah mencatat rekor tak terkalahkan selama 11 tahun, yang jarang terjadi di dunia kickboxing.





