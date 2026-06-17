Ole Gunnar Solskjær Kandidat Pelatih Ipswich Town, Sementara Timnas Indonesia Siapkan Naturalisasi dan Absen Kunci untuk Piala AFF 2026

Ole Gunnar Solskjær kembali disebut dalam bursa pelatih Premier League untuk posi di Ipswich Town setelah Kieran McKenna mundur. Di Indonesia, pelatih John Herdman harus mencoret pemain penting jelang Piala AFF 2026, proyek naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery diumumkan, dan Raúl González menyatakan ketertarikannya untuk melatih Garuda. Berbagai kabar klub dan Piala Dunia 2026 juga dirangkum.

Nama Ole Gunnar Solskjær kembali muncul dalam bursa pelatih Premier League . Mantan striker dan manajer Manchester United itu dilaporkan menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Kieran McKenna di kursi pelatih Ipswich Town setelah McKenna mengundurkan diri pada 10 Juni 2026.

Selain Solskjær, klub tersebut juga mempertimbangkan Gary O'Neil yang kini melatih Strasbourg di Prancis. Bagi Solskjær, kesempatan ini menjadi jalan untuk kembali ke liga tertinggi Inggris setelah tidak melatih sejak berpisah dengan Beşiktaş pada 2025. Ia sempat meninggalkan Manchester United pada 2021 dan hanya bertahan sembilan bulan di Turki sebelum dipecit karena kegagalan di Conference League.

Solskjær, 53 tahun, mengaku di wawancara November 2025 bahwa ia masih punya hasrat besar untuk melatih di Inggris, terutama karena ketertarikannya dengan atmosfer Championship ke atas dan kerja sama dengan orang-orang. Selain Solskjær dan O'Neil, nama lain seperti Kjetil Knutsen, Brian Barry-Murphy, Brendan Rodgers, dan Liam Rosenior juga disebut dalam daftar kandidat. Jika ditunjuk, Solskjær akan kembali merasakan lingkungan Premier League yang sudah akrab, sekaligus memulihkan karier yang penuh pasang surut dalam beberapa tahun terakhir.

Di balik kabar itu, sepakbola Indonesia juga ramai dengan berbagai topik: Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, harus mencoret pemain kunci jelang Piala AFF 2026 yang akan digelar 24 Juli hingga 26 Agustus. Banyak nama kuat timnas direncanakan absen, meski ada sorotan pada eks bintang Belanda berdarah Surabaya yang bisa menjadi kandidat naturalisasi. Timnas Indonesia juga secara resmi menggembar-gemborkan naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery sebagai proyeksi towards Piala Dunia 2030, seperti yang diungkapkan Ketua BTN PSSI Sumardji.

Raúl González, mantan striker Real Madrid dan Spanyol, mengaku tertarik untuk melatih Timnas Indonesia meski tidak dalam waktu dekat. Di level klub, Persebaya Surabaya aktif menyambut Super League 2026/27 dengan memperkenalkan striker Timnas Indonesia Ramadhan Sananta. Sementara itu, Persija Jakarta resmi mengakhiri kerja sama dengan Hanif Sjahbandi lebih cepat. Di ajang Piala Dunia 2026, Lionel Messi mendapat perlindungan wasit dan VAR setelah mendapat kartu merah dalam laga Argentina vs Aljazair; Hal itu menuai kritik terhadap FIFA.

Messi juga tampil gemilang dengan hat-trick namun masih kalah dari rekor Cristiano Ronaldo. Laga Prancis vs Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 mendebarkan dengan Mbappé melawan Mane. Sejarah sepakbola panas dengan kontroversi Jerman Barat vs Austria 1982 tetap jadi perbincangan. Kabar transfer menarik antara Iran dan Juventus juga ramai.

Berlawanan dengan itu, tradisi "Mubeng Benteng" di Batang, Jawa Tengah tetap dilangsungkan setelah larangan selama beberapa tahun. Di bidang lain, seorang mahasiswa berinisial CS diamankan karena narkoba di Bandara Kualanamu. Prancis dan Norwegia memenangi laga pembuka Grup I, menciptakan klasemen awal





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