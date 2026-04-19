Olahraga Aman untuk Penderita GERD: Jaga Kesehatan Tanpa Kambuh

Penderita GERD tidak perlu khawatir untuk tetap aktif berolahraga. Pemilihan jenis olahraga yang tepat dan aman dapat membantu meredakan gejala serta mencegah kekambuhan asam lambung, sembari menjaga kebugaran tubuh secara keseluruhan.

Bagi individu yang mengidap Gastroesophageal Reflux Disease ( GERD ) atau penyakit asam lambung naik, aktivitas fisik yang tepat bisa menjadi sekutu penting dalam mengelola kondisi mereka. Dokter spesialis penyakit dalam , Sandy Perkasa, menekankan bahwa pemilihan olahraga yang bijak mampu membantu pasien GERD menghilangkan rasa khawatir akan kembalinya nyeri dada, mual, atau sensasi panas di ulu hati.

Menurut Sandy, pemahaman mengenai jenis olahraga yang aman dan sesuai bagi penderita asam lambung sangat krusial agar mereka tetap dapat merasakan manfaatnya tanpa memicu kekambuhan gejala. Kunci utama dalam memilih jenis olahraga untuk pasien GERD adalah memastikan aktivitas tersebut tidak memberikan tekanan berlebihan pada area perut yang dapat memicu naiknya asam lambung. Hal ini senada dengan prinsip menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, di mana olahraga berperan fundamental dalam menjaga berat badan ideal, meningkatkan metabolisme, dan mengurangi risiko penyakit kronis. Berbagai pilihan olahraga telah direkomendasikan untuk penderita GERD. Jalan kaki merupakan opsi yang paling mudah diakses dan aman. Aktivitas ini tidak memberikan tekanan ekstra pada perut, justru membantu menenangkan proses pencernaan dan mencegah penumpukan gas yang seringkali menjadi pemicu ketidaknyamanan. Melakukan jalan kaki secara rutin selama 30 menit sehari tidak hanya bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap proporsional, yang secara signifikan mengurangi risiko kambuhnya asam lambung, tetapi juga memberikan efek relaksasi yang baik. Yoga juga dapat menjadi pilihan menarik, namun dengan catatan penting. Gerakan yoga yang lembut dan menenangkan, yang fokus pada relaksasi tubuh dan pikiran, sangat dianjurkan. Stres diketahui menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk gejala GERD. Oleh karena itu, yoga yang membantu mengurangi stres menjadi sangat bermanfaat. Akan tetapi, pasien GERD perlu selektif dalam memilih pose, menghindari gerakan inversi atau posisi yang memberikan tekanan langsung pada area perut. Bersepeda pun bisa dilakukan, asalkan dengan intensitas ringan hingga sedang. Olahraga ini baik untuk kesehatan jantung tanpa meningkatkan tekanan intra-abdomen secara signifikan. Posisi tubuh yang tegak saat bersepeda santai juga membantu mencegah asam lambung naik. Penting untuk memastikan tidak membungkuk terlalu dalam agar tetap nyaman saat bersepeda. Berenang menawarkan keuntungan tersendiri karena melibatkan sebagian besar otot tubuh dengan gerakan yang teratur dan berirama, sehingga minim memberikan tekanan pada perut. Selain meningkatkan kebugaran secara keseluruhan dan kapasitas paru-paru, berenang juga minim risiko memicu gejala asam lambung dan GERD. Peregangan atau stretching adalah cara lain untuk meningkatkan kelenturan otot dan memberikan efek relaksasi. Latihan peregangan ringan tidak membebani perut dan aman dilakukan kapan saja, baik sebagai pemanasan atau pendinginan. Aktivitas ini membantu mengurangi ketegangan fisik yang bisa memperparah gejala asam lambung. Terakhir, pilates dapat memperkuat otot inti tubuh dan memperbaiki postur, yang secara tidak langsung mengurangi tekanan pada organ pencernaan. Dengan memilih gerakan yang lembut dan terkontrol, serta menghindari posisi yang menekan perut secara berlebihan, pilates menjadi olahraga yang aman dan bermanfaat bagi penderita GERD. Dokter Sandy Perkasa menjelaskan lebih lanjut bahwa GERD adalah kondisi kronis yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan, menimbulkan sensasi terbakar di dada, yang umum dikenal sebagai heartburn. Kabar baiknya, kondisi ini bukan berarti harus menghentikan semua bentuk aktivitas fisik. Olahraga teratur, apabila dilakukan dengan intensitas yang tepat dan tidak berlebihan, justru dapat membantu mengurangi gejala GERD. Manfaat olahraga bagi kesehatan secara umum tidak perlu diragukan lagi. Aktivitas fisik memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan berat badan, mengoptimalkan metabolisme tubuh, dan secara signifikan menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis yang dapat mengancam kualitas hidup. Oleh karena itu, integrasi olahraga yang aman dan sesuai ke dalam rutinitas harian penderita GERD menjadi langkah preventif sekaligus terapeutik yang sangat berharga. Dengan pemahaman yang benar dan pemilihan olahraga yang tepat, penderita GERD dapat tetap aktif, sehat, dan menikmati kehidupan tanpa bayang-bayang ketidaknyamanan asam lambung yang kambuh. Keputusan untuk tetap bergerak aktif merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan pencernaan dan kesejahteraan tubuh secara keseluruhan, membuktikan bahwa GERD bukanlah penghalang untuk hidup aktif dan bugar. Penguatan otot perut melalui pilates, misalnya, dapat membantu menutup katup esofagus bagian bawah, mencegah asam lambung naik. Selain itu, olahraga yang teratur membantu mengelola stres, yang merupakan pemicu umum serangan asam lambung. Dengan demikian, olahraga tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga secara psikologis dalam penanganan GERD





