OJK Tutup 16 Entitas Keuangan Ilegal Modus AI dan Skema Tugas

OJK menghentikan operasional 16 entitas keuangan ilegal yang menggunakan modus penipuan rumit seperti AI, skema tugas, dan deposit. Warga diminta waspada terhadap janji keuntungan tidak realistis.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan sebanyak 16 entitas yang diduga kuat terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal. Penindakan ini diambil sebagai respons atas berbagai modus penipuan yang merugikan masyarakat luas dengan skala yang semakin kompleks dan terstruktur.

Keputusan tegas ini mencakup berbagai jenis skema penipuan yang berkembang pesat di tengah masyarakat, mulai dari investasi dengan skema penyetoran deposit yang menggiurkan, pengerjaan tugas digital, hingga perdagangan saham dan instrumen keuangan turunan lainnya. Selain itu, OJK juga menemukan adanya praktik pencatutan identitas perusahaan yang berizin sah serta penggunaan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence yang semakin canggih untuk meyakinkan korban.

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Modus Penipuan Inovatif dan Canggih

Para pelaku penipuan kini memanfaatkan berbagai strategi manipulasi psikologis yang canggih untuk menjerat calon korbannya. Modus-modus yang diidentifikasi mencakup penawaran investasi dengan skema penyetoran deposit yang menjanjikan pengembalian dana cepat, pengerjaan tugas sederhana di aplikasi, hingga skema member get member yang memanfaatkan jejaring sosial.

Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan atau AI menjadi alat baru yang sangat efektif bagi para penipu. Mereka menggunakan teknologi ini untuk menampilkan tokoh publik atau simulasi yang meyakinkan, sehingga masyarakat sulit membedakan antara tawaran investasi yang sah dengan yang纯属 penipuan. OJK menekankan bahwa tawaran dengan keuntungan tinggi dan tidak logis harus selalu menjadi tanda bahaya utama bagi siapa saja yang ingin berinvestasi.

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Verifikasi Kesepuluh Entitas Tidak Berbadan Hukum

Hasil investigasi mendalam menunjukkan bahwa sepuluh entitas yang diperiksa sama sekali tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK. Kesepuluh entitas tersebut meliputi GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 yang semuanya tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Keseluruhannya juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Kesepuluh entitas ini diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Mereka menawarkan keuntungan yang menggiurkan namun tidak didukung oleh aset atau regulasi yang jelas, sehingga sangat berisiko tinggi bagi pelaku usaha mikro maupun konsumen.

Kasus Zahra Berkah dan Singapore Bhinneka Capital

Kasus lainnya melibatkan entitas bernama Zahra Berkah yang diduga melakukan penipuan investasi melalui skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari. Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, antara lain penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit atau skincare, perdagangan valuta asing atau forex dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, berdasarkan hasil verifikasi, Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar atau berizin di OJK. Selain itu, Singapore Bhinneka Capital atau SBC juga diduga melakukan penipuan melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member.

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Skema MAERA dan OneTwoMarkets Palsu

Entitas MAERA diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, serta membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia, namun verifikasi menunjukkan klaim tersebut adalah palsu.

Di sisi lain, OneTwoMarkets diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants yang telah berizin di Afrika Selatan, serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak memiliki izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, maupun Perusahaan Efek.

Imbauan Waspada Klaim Keuntungan Tinggi

Memperhatikan berbagai temuan tersebut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis, terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik. Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan sebelum memberikan dana apa pun.

Penting bagi setiap warga untuk mengecek legalitas entitas keuangan melalui sumber resmi OJK dan tidak tergiur oleh iming-iming keuntungan instan yang seringkali menggunakan teknologi canggih untuk memanipulasi persepsi. Penegakan hukum ini merupakan langkah preventif untuk melindungi aset masyarakat dari praktik penipuan yang semakin variatif dan sulit dideteksi oleh awam tanpa pengetahuan yang memadai mengenai regulasi keuangan di Indonesia.