OJK Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Aset Asuransi 2026

Otoritas Jasa Keuangan menyesuaikan proyeksi pertumbuhan aset industri asuransi Indonesia tahun 2026 menjadi 2%-4% akibat volatilitas pasar keuangan dan ketidakpastian global.

Otoritas Jasa Keuangan resmi menurunkan proyeksi pertumbuhan aset industri asuransi nasional untuk akhir tahun 2026. Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK Ogi Prastomiyono mengumumkan penyesuaian target dari kisaran 5%-7% sebelumnya menjadi 2%-4%. Langkah ini diambil untuk mencerminkan realitas kondisi industri dan volatilitas pasar keuangan yang terjadi saat ini.

Mekanisme Koreksi Proyeksi Aset

Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa penurunan angka proyeksi tersebut merupakan respons terhadap dinamika ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data hingga Agustus 2026, aset industri perasuransian sudah tumbuh sebesar 2,56% year-on-year. Pertumbuhan yang akan terjadi hingga akhir tahun sangat dipengaruhi oleh kinerja penghimpunan premi dan frekuensi pembayaran klaim yang terjadi di pasaran.

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Faktor eksternal seperti volatilitas pasar keuangan juga berdampak signifikan terhadap penilaian aset. Selain itu, kondisi ekonomi domestik turut memengaruhi tingkat permintaan produk asuransi oleh masyarakat. Perubahan nilai aset akibat proses reklasifikasi pencatatan keuangan perusahaan juga menjadi komponen yang dapat mengubah angka pertumbuhan yang dilaporkan secara resmi.

Posisi Pemangku Kepentingan Industri

Otoritas Jasa Keuangan menekankan bahwa industri asuransi wajib memperkuat bisnis inti di tengah tekanan ini. Strategi yang diperlukan meliputi pengembangan produk dan penataan kanal distribusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Perusahaan juga dituntut untuk meningkatkan kualitas layanan guna menjaga kepercayaan para pemegang polis dan menjaga stabilitas hubungan jangka panjang.

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Di sisi pengelolaan keuangan, perusahaan diwajibkan mengelola investasi secara prudent dan menjaga kecukupan likuiditas serta permodalan. Ogi Prastomiyono mengingatkan bahwa perusahaan harus berupaya mengendalikan klaim dan biaya operasional agar pertumbuhan aset didukung oleh kinerja kesehatan keuangan yang solid. Target 2%-4% tersebut masih bersifat acuan dan akan bergantung pada perkembangan kondisi pasar hingga akhir tahun.

Dampak Global dan Sektor Terkait

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyoroti ketidakpastian global yang tinggi akibat berbagai konflik geopolitik. Hal ini menyebabkan harga energi meningkat, inflasi berjalan tinggi, serta meningkatkan ekspektasi suku bunga tinggi yang dihadapi seluruh negara di dunia. Tekanan ekonomi global ini berimbas pada penurunan penjualan kendaraan bermotor dan tren pembiayaan investasi domestik.

Selain asuransi, program dana pensiun diprediksi tumbuh antara 4%-6% pada akhir tahun ini. Untuk program penjaminan, aset diperkirakan tumbuh sebesar 28%-30% yang terutama dipengaruhi oleh reklasifikasi aset dari perusahaan asuransi ke perusahaan penjaminan. Sektor Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro juga menghadapi tantangan serupa.

Tren Kredit dan Ketahanan Sektor

Walaupun berada di tengah berbagai tantangan ekonomi, sektor jasa keuangan nasional tetap menunjukkan ketahanan yang baik. Piutang industri pembiayaan diperkirakan akan tumbuh sekitar 2% hingga 4% pada akhir tahun ini. Ketahanan ini terlihat dari kinerja kredit perbankan yang pada September 2026 tumbuh sebesar 13,26% year-on-year.

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Namun, otoritas juga mencatat bahwa Non-Performing Loan gross berada di angka 2,07%. Ini menunjukkan bahwa meskipun intermediasi berjalan lancar, pengawasan kualitas aset tetap menjadi prioritas utama. OJK mendorong industri untuk tidak hanya fokus pada perkembangan aset nominal tetapi juga memperhatikan kualitas pertumbuhan, profit berkelanjutan, modal memadai, dan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis.