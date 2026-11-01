OJK Tunjukkan Dua Tersangka Korupsi BPR DCN Malang

OJK menyerahkan dua tersangka dari PT BPR DCN Malang kepada Kejaksaan karena dugaan tindak pidana perbankan terkait kerugian miliaran rupiah.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menyelesaikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur. Langkah hukum ini diambil melalui penyerahan dua tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu. Serah terima berkas perkara ini menandai penyelesaian proses investigasi mendalam yang telah dilakukan oleh penyidik OJK terhadap kasus yang melibatkan kerugian besar dalam sistem perbankan daerah tersebut.

Proses Penegakan Hukum OJK di Malang

Kedua tersangka yang diserahkan kepada pihak kejaksaan adalah ZNA yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR DCN serta APW yang juga menjabat sebagai Direktur di bank yang sama. Sebelumnya, penyidik OJK telah menyerahkan berkas perkara Tahap I kepada Jaksa Penuntut Umum dan mendapatkan pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap atau P-21 pada tanggal 14 Oktober 2026. Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen OJK untuk memperkuat integritas industri perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat luas dari praktik perbankan yang tidak sehat.

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Dugaan Penyalahgunaan Dana Miliaran Rupiah

Berdasarkan hasil penyidikan yang komprehensif, OJK menemukan dugaan sejumlah perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana perbankan yang melibatkan kedua tersangka. Dugaan pertama adalah tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN atas penarikan kas bon pada periode Januari 2020 hingga Juni 2024. Sisa dana yang belum dapat dipertanggungjawabkan akibat tindakan tersebut mencapai nilai sekitar Rp5,8 miliar yang seharusnya menjadi tanggung jawab bank bagi nasabah.

Dugaan perbuatan kedua terkait dengan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN atas pengambilan persediaan logam mulia dan perhiasan emas yang menjadi agunan milik BPR. Nilai kerugian dari pengambilan aset agunan tersebut mencapai sekitar Rp600 juta pada bulan Februari 2024. Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal bank terhadap aset berharga yang menjadi jaminan nasabah. Dugaan berikutnya adalah menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan PT BPR DCN melalui pemberian 71 fasilitas kredit atas nama 31 debitur dengan nilai sekitar Rp15,6 miliar pada periode Juli 2020 hingga Juni 2024. Fasilitas kredit tersebut diduga diberikan tanpa sepengetahuan debitur dan pencairan dananya tidak digunakan oleh debitur yang bersangkutan.

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Penghimpunan Dana Deposan yang Tidak Teratur

Selain dugaan perbuatan pencatatan palsu dan penyalahgunaan aset agunan, tersangka APW juga diduga tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan PT BPR DCN atas penghimpunan dana dari nasabah. Penghimpunan dana tersebut dilakukan dari 37 deposan melalui 78 bilyet deposito dengan nilai sekitar Rp32,9 miliar pada periode Maret 2020 hingga 2022. Angka ini menunjukkan skala pelanggaran yang cukup besar dan melibatkan jumlah nasabah yang signifikan. Tindakan ini sangat merugikan para deposan yang seharusnya mendapatkan keamanan dana simpanan mereka sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf a dan huruf b serta Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 20 huruf c dan juncto Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan hukum yang menjadi dasar sangkaan ini bersifat sangat ketat mengingat dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.

Ancaman Pidana dan Komitmen OJK

Berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar sangkaan, para tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 miliar. Ancaman hukuman yang berat ini mencerminkan keseriusan penegak hukum dalam memberantas tindak pidana perbankan yang merugikan masyarakat. OJK berkomitmen menegakkan hukum secara tegas, profesional, dan konsisten untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan serta meningkatkan perlindungan konsumen dan kepercayaan masyarakat. Penyelesaian kasus ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku industri perbankan lainnya di Indonesia. Proses hukum selanjutnya akan ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Batu sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap praktik perbankan yang tidak transparan dan melaporkan kecurigaan kepada otoritas terkait.