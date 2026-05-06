OJK Tetapkan Sanksi Rp22,26 Miliar atas Pelanggaran Pasar Modal di April 2026

OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp22,26 miliar kepada berbagai pihak yang melanggar aturan pasar modal pada April 2026. Sepanjang tahun 2026, OJK telah mengenakan denda akumulatif sebesar Rp85,04 miliar kepada 97 pihak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perlindungan investor dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam sektor pasar modal domestik dengan penambahan 1,74 juta investor baru.

Layar digital di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta terus menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) kembali menunjukkan sikap tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp22,26 miliar kepada berbagai pihak yang melanggar aturan pasar modal pada April 2026.

Sepanjang tahun 2026, OJK telah mengimplementasikan denda akumulatif mencapai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan di sektor pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan bahwa sanksi tersebut mencakup satu pengendali emiten, 12 direksi, dua komisaris, tiga emiten, tiga perusahaan efek, serta empat akuntan publik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk melindungi investor dan memastikan kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menciptakan ekosistem investasi yang transparan dan akuntabel di tengah pertumbuhan ekonomi digital. Selain denda finansial, OJK juga memberikan sanksi berat lainnya, termasuk satu pencabutan izin, satu pembatalan STTD, enam pembekuan izin, tujuh peringatan tertulis, serta sembilan perintah tertulis. Tak hanya terkait kasus pelanggaran berat, OJK juga memperhatikan kedisiplinan pelaporan para pelaku pasar.

Hingga periode yang sama, sanksi denda atas keterlambatan laporan telah mencapai Rp47,84 miliar yang dikenakan kepada 180 pihak. Di sisi lain, sektor pasar modal domestik terus menunjukkan pertumbuhan signifikan. Jumlah investor di pasar modal dalam negeri mengalami peningkatan yang luar biasa dengan penambahan 1,74 juta investor baru hanya dalam kurun waktu satu bulan pada April 2026. Sektor ini juga terus membuktikan perannya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi.

Tercatat, nilai penggalangan dana (fundraising) oleh korporasi telah mencapai angka Rp56,35 triliun hingga April 2026. Angka tersebut berasal dari satu Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), satu Penawaran Umum Terbatas (PUT), serta puluhan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS)





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OJK Pasar Modal Sanksi Investor Pembangunan Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Women’s Series Manila 2026 Jadi Ajang Penguatan Timnas 3x3 Putri ke Asian Games 2026Timnas basket 3x3 putri bersiap untuk menjajal turnamen Women's Series 2026 di Manila. Ajang ini dijadikan pemanasan untuk Asian Games 2026.

Read more »

OJK: Ada 4 Paket Calon Direksi BEI Periode 2026-2030OJK mengumumkan 4 paket calon direksi BEI untuk periode 2026-2030. Proses seleksi diharapkan menghasilkan pemimpin yang kuat dan berintegritas.

Read more »

OJK terima empat paket calon direksi BEI periode 2026-2030Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan telah menerima pengajuan sebanyak empat paket calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030, seusai ...

Read more »

Berminat jadi Kru Kapal Minyak? Pertamina Buka Program Beasiswa Calon Pelaut, Catat Tanggal PendaftarannyaRangkaian Program Beasiswa Calon Pelaut 2026 dimulai dengan sosialisasi pada 28–29 April 2026, dilanjutkan pembukaan pendaftaran pada 30 April hingga 22 Mei 2026.

Read more »

OJK: Pembiayaan multifinance capai Rp514,09 triliun per Maret 2026Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan (multifinance) tumbuh 0,61 persen year on year (yoy) menjadi Rp514,09 triliun ...

Read more »

OJK Terima 4 Paket Calon Direksi BEI Periode 2026-2030Otoritas Jasa Keuangan menerima empat paket yang berisi total 28 nama calon direksi PT Bursa Efek Indonesia untuk periode 2026-2030. OJK saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan administrasi dan latar belakang calon.

Read more »