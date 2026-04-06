OJK Terapkan Kebijakan WFH untuk Efisiensi Energi dan Jaga Stabilitas Sektor Keuangan di Tengah Ketidakpastian Global

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons terhadap dinamika global yang penuh ketidakpastian. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung efisiensi energi nasional dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Friderica Widyasari Dewi, calon anggota DK OJK, menjelaskan bahwa WFH juga merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi geopolitik dan ekonomi yang kompleks. OJK juga mengaktifkan kembali protokol stabilitas pasar modal dan terus memantau perkembangan sektor keuangan.

Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Friderica Widyasari Dewi, hadir dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Anggota DK OJK bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 11 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, Friderica menyampaikan langkah-langkah strategis baru yang akan diambil lembaganya dalam merespons dinamika global yang penuh ketidakpastian. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah penerapan kebijakan work from home ( WFH ).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendukung efisiensi serta memperkuat ketahanan energi nasional, seiring meningkatnya tekanan global yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk energi dan keuangan. Kiki, sapaan akrab Friderica, menjelaskan bahwa kebijakan WFH ini adalah langkah nyata OJK dalam berkontribusi terhadap penghematan energi di tingkat nasional. Dengan mengurangi aktivitas perkantoran satu hari dalam sepekan, diharapkan konsumsi energi dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk adaptasi terhadap situasi global yang masih diliputi ketidakpastian, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi. OJK berupaya memastikan operasional tetap berjalan optimal, tanpa mengabaikan aspek efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Friderica Widyasari Dewi, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, juga menekankan bahwa kebijakan WFH ini tidak bersifat permanen dan akan dievaluasi secara berkala. Peninjauan akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi global serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah. OJK juga telah mengaktifkan kembali protokol stabilitas pasar modal sebagai respons terhadap gejolak global yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah tantangan yang kompleks. OJK telah menetapkan kebijakan WFH bagi insan OJK satu hari setiap Jumat. Kebijakan ini, menurut Friderica, tetap memperhatikan kelancaran dan kualitas pelaksanaan tugas OJK. OJK memastikan bahwa layanan yang membutuhkan kehadiran fisik tetap akan berjalan normal. Hal ini mencakup layanan kepada konsumen serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini termasuk misalnya layanan kepada konsumen dan masyarakat untuk memastikan kebutuhan konsumen dan stakeholder dapat terlayani dengan baik. OJK juga menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah konflik Timur Tengah yang masih memanas. OJK berkomitmen untuk mendorong pengelolaan keuangan syariah yang lebih produktif. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. OJK juga terus memantau perkembangan di pasar modal dan sektor jasa keuangan lainnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Kebijakan WFH yang diambil OJK mencerminkan respons proaktif terhadap tantangan global. Langkah ini juga menunjukkan komitmen OJK dalam mendukung keberlanjutan dan efisiensi di berbagai aspek operasionalnya. OJK akan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia, sambil tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa OJK akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak terhadap lingkungan





