OJK Tegur Tiga Kasus Pelanggaran Pasar Modal: Manipulasi Saham PANR hingga BOGA

OJK menjatuhkan sanksi ketat terhadap pelanggaran pasar modal, termasuk manipulasi saham PANR, kesalahan laporan BOGA, dan tindakan Lianiwati.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi menjatuhkan sanksi administratif dan perintah tindakan tegas terhadap beberapa individu serta entitas yang terbukti melanggar regulasi di pasar modal Indonesia. Penindakan ini menelanjangi tiga kasus pelanggaran spesifik yang mengancam integritas sistem, yaitu manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk atau PANR, kesalahan penyajian informasi keuangan di PT Bintang Oto Global Tbk atau BOGA, serta pelanggaran oleh mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek Lianiwati. Langkah komprehensif ini diluncurkan untuk memastikan ekosistem investasi berjalan dengan prinsip keteraturan, kewajaran, efisiensi, dan berintegritas tinggi bagi seluruh pelaku pasar. Keputusan ini dituangkan dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Rabu, 4 November 2026 sebagai bagian dari strategi penguatan pengawasan yang berkelanjutan.

Mekanisme Penegakan Sanksi Manipulasi Saham PANR

Kasus manipulasi saham PANR merupakan fokus utama dalam upaya OJK menindak tegas praktik pasar gelap yang merugikan investor. OJK menemukan fakta adanya pelanggaran terhadap Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Pelanggaran serius ini terjadi selama periode perdagangan yang panjang, mulai dari 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023, yang melibatkan tiga pelaku utama, yaitu Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. Ketiganya terbukti melakukan pola transaksi yang dirancang khusus untuk menciptakan kesan semu dan menyesatkan mengenai aktivitas jual beli saham PANR di bursa efek.

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Dampak dari praktik manipulatif tersebut sangat signifikan karena aktivitas tersebut secara langsung memengaruhi pembentukan harga saham di bursa, sehingga harga yang terlihat tidak lagi mencerminkan interaksi nyata antara permintaan dan penawaran yang sebenarnya. OJK mengidentifikasi sebanyak 20 rekening nasabah yang terindikasi kuat terlibat dalam jaringan aktivitas perdagangan ilegal ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam dan perhitungan akuntansi yang cermat, keuntungan finansial yang diperoleh secara tidak sah atau ilegal mencapai jumlah nominal Rp5.073.291.914 atau setara dengan Rp5,07 miliar. Besaran keuntungan ini menjadi dasar perhitungan untuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku utama.

Sebagai konsekuensi hukum, Satrijanto Tirtawisata diperintahkan secara tegas untuk mengembalikan keuntungan tidak sah tersebut sebesar Rp5,07 miliar kepada negara atau sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, Melani dan Upita Amalia dikenai sanksi larangan yang bersifat jangka panjang, yaitu dilarang melakukan kegiatan apapun di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama periode lima tahun. Selain sanksi terhadap individu, OJK juga memerintahkan penutupan rekening efek milik 18 pemegang rekening yang teridentifikasi sebagai bagian dari skema manipulatif tersebut.

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Perintah penutupan rekening ini menjangkau beberapa perusahaan efek ternama di Indonesia untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pasar. Daftar perusahaan efek yang mendapat perintah penutupan rekening meliputi PT Artha Sekuritas Indonesia, PT Waterfront Sekuritas Indonesia, PT Royal Investium Sekuritas, PT Yakin Bumi Sekuritas, PT Wanteg Sekuritas, PT Indo Capital Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Victoria Sekuritas Indonesia. Langkah preventif ini bertujuan memutus rantai distribusi modal ilegal di seluruh ekosistem perdagangan efek nasional.

Tanggung Jawab Direksi dan Pelaporan PT Bintang Oto Global

Dalam kasus kedua, OJK menyoroti tanggung jawab fidusia dan akuntabilitas publik dari jajaran direksi PT Bintang Oto Global Tbk atau BOGA. OJK menjatuhkan sanksi denda administratif kepada tiga anggota Direksi BOGA, yaitu Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein. Ketiga individu ini merupakan pihak yang memiliki kewenangan dan tanda tangan sah dalam penyusunan serta pengesahan laporan keuangan perseroan untuk periode tahun 2017 hingga 2020. Pelanggaran yang ditemukan berkaitan erat dengan penyajian informasi yang tidak benar dan menyesatkan terkait pencatatan uang muka di dalam laporan keuangan resmi.

Penemuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pencatatan keuangan dengan kondisi sebenarnya atas penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering IPO. Praktik ini telah melanggar Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Atas pelanggaran transparansi dan akurasi data tersebut, masing-masing direksi dikenai denda administratif sebesar Rp825 juta. Total denda administratif yang harus dibayarkan oleh ketiga direktur tersebut mencapai Rp2.475.000 atau Rp2,475 miliar.

OJK menegaskan dengan tegas bahwa direksi perusahaan terbuka memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik, termasuk laporan keuangan perseroan. Kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan bukan hanya masalah administratif internal, tetapi merupakan pelanggaran serius yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas korporasi dan stabilitas pasar modal Indonesia. Sanksi ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi seluruh pengurus dewan direksi di perusahaan go public.

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Larangan Kegiatan Jangka Panjang Terhadap Lianiwati

Kasus ketiga menyangkut pelanggaran etika dan profesionalitas oleh Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan nomor izin KEP-1365/PM.212/PJ-WPPE/2018 yang berlalu hingga 18 November 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, Lianiwati terbukti secara substantif melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah dan melaksanakan transaksi penjualan saham tanpa adanya instruksi resmi atau otorisasi dari nasabah yang bersangkutan. Tindakan ini menunjukkan penyalahgunaan kewenangan yang sangat serius terhadap kepercayaan yang diberikan oleh klien.

Perbuatan tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap sejumlah ketentuan di bidang pasar modal, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK. OJK mempertimbangkan karakteristik kesalahan dan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh Lianiwati dalam memutuskan jenis sanksi yang tepat. Oleh karena itu, OJK menjatuhkan perintah tindakan tertentu berupa larangan mutlak bagi Lianiwati untuk melakukan kegiatan apapun di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama kurun waktu 10 tahun.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini tidak hanya bertujuan memberikan konsekuensi finansial atau administratif kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Lebih jauh, upaya ini bertujuan untuk memperkuat disiplin pasar, meningkatkan akuntabilitas seluruh pelaku industri jasa keuangan, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan. OJK berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap praktik manipulasi perdagangan, penyampaian informasi menyesatkan, maupun tindakan lain yang berpotensi merugikan investor dan mengganggu integritas pasar modal nasional secara keseluruhan.