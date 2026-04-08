OJK Tegaskan Utang Pinjol Tak Hangus Setelah 90 Hari Terlambat: Kewajiban Tetap Ada!

OJK mengklarifikasi kesalahpahaman tentang utang pinjol yang dianggap hangus setelah 90 hari terlambat bayar. Simak penjelasan lengkap mengenai aturan, konsekuensi, dan solusi bagi debitur yang kesulitan membayar.

Belakangan ini, beredar kesalahpahaman di masyarakat mengenai pinjaman online (pinjol). Banyak yang menganggap bahwa utang pinjol akan otomatis lunas jika tidak dibayar selama 90 hari. Namun, Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) telah mengeluarkan aturan yang mengklarifikasi hal ini. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19/SE OJK .06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, utang pinjol yang terlambat 90 hari tidak serta merta hangus.

Justru, utang tersebut akan dikategorikan sebagai kredit macet. Ini berarti, kewajiban membayar utang tetap ada, meskipun penagihan langsung oleh pihak pinjol mungkin dihentikan setelah batas waktu tertentu. Penting untuk memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran ini agar masyarakat tidak salah kaprah dan terhindar dari masalah keuangan yang lebih besar.\Aturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memang membatasi penagihan pinjol secara langsung maksimal 90 hari setelah tanggal jatuh tempo. Setelah batas waktu tersebut terlampaui, penagihan oleh tim internal perusahaan tidak lagi diperbolehkan. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk mencegah praktik penagihan yang dinilai tidak etis atau bahkan melanggar hukum. Namun, perlu ditegaskan bahwa pembatasan penagihan ini tidak sama dengan penghapusan utang. Kewajiban debitur untuk melunasi utang pinjol tetap berlaku. Bahkan, nilai utang dapat terus bertambah karena adanya denda dan bunga yang terus berjalan seiring dengan lamanya keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, debitur harus tetap berupaya untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran mereka.\Selain itu, keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari juga dapat berakibat fatal pada catatan keuangan debitur. Informasi mengenai keterlambatan pembayaran akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Hal ini dapat menyebabkan nama debitur masuk dalam daftar hitam, yang pada gilirannya akan menyulitkan akses ke berbagai layanan keuangan lain di masa depan. Contohnya, pengajuan kredit, pembiayaan, atau bahkan layanan perbankan lainnya. Selama masa keterlambatan, bunga dan denda akan terus menumpuk. Meskipun OJK telah menetapkan batasan biaya pinjaman tidak boleh melebihi 100 persen dari pokok pinjaman, akumulasi denda harian dapat dengan cepat meningkatkan jumlah utang secara signifikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi debitur untuk selalu membayar tagihan pinjol tepat waktu atau segera mencari solusi jika mengalami kesulitan keuangan. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah mengajukan restrukturisasi pinjaman agar mendapatkan keringanan pembayaran. Dengan demikian, pemahaman yang benar mengenai aturan pinjol sangat penting untuk melindungi diri dari risiko keuangan yang tidak diinginkan





Pinjol Pinjaman Online OJK Utang Pinjol Kredit Macet Penagihan Pinjol Restrukturisasi Pinjaman

