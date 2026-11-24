OJK dan LPS aktif mempersiapkan program penjaminan polis asuransi. Target operasional paling lambat 2028 demi memperkuat perlindungan konsumen dan stabilitas industri di Indonesia.

Program penjaminan polis asuransi di Indonesia sedang dalam tahap persiapan intensif yang melibatkan sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) dan Lembaga Penjaminan Simpanan ( LPS). Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi bahwa inisiatif strategis ini dijadwalkan untuk dapat diimplementasikan paling lambat pada tahun 2028. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap mandat undang-undang yang bertujuan memperkuat ekosistem perlindungan konsumen asuransi nasional di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

Proses Persiapan Regulasi oleh LPS dan Kemenkeu

Anggito, seorang pejabat terkait yang dikutip dalam laporan terbaru, menyatakan bahwa pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai program ini masih berlangsung di lingkungan Kementerian Keuangan. LPS telah menyesuaikan diri dengan jadwal penyelesaian regulasi yang menjadi inisiatif utama kementerian tersebut untuk memastikan kepatuhan hukum yang penuh. Meskipun peraturan perundang-undangan yang rinci belum resmi diterbitkan oleh pemerintah saat ini, persiapan teknis program penjaminan polis terus berjalan tanpa henti. Setelah regulasi final terbit, LPS akan segera memulai proses registrasi sebagai langkah awal menuju aktivasi program secara penuh dalam sistem keuangan.

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Strategi Friderica Widyasari Dewi Pelajari Regulasi ASEAN

Friderica Widyasari Dewi memaparkan detail strategi tersebut saat menghadiri pertemuan ASEAN Insurance Regulators' Meeting dan ASEAN Insurance Council Meeting di Bali pada Rabu, 18 November 2026. Dalam konferensi pers tersebut, ia menegaskan bahwa persiapan program penjaminan polis merupakan agenda prioritas utama untuk membangun fondasi industri asuransi yang lebih kokoh. OJK berkomitmen untuk mempelajari secara mendalam pengalaman negara-negara ASEAN yang telah lebih dahulu menerapkan program serupa guna menghindari kesalahan yang sama dan mengadopsi praktik terbaik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa implementasi di Indonesia dilakukan dengan matang dan sesuai dengan standar regional yang tinggi.

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Tantangan Industri dan Urgensi Perlindungan Pemegang Polis

Industri asuransi nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang meliputi ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik internasional, serta perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Friderica menekankan bahwa regulator dan pelaku industri asuransi harus memperkuat koordinasi serta saling berbagi pengalaman untuk membangun industri yang tangguh dan inklusif. Program penjaminan polis menjadi salah satu upaya kunci untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas industri asuransi di Indonesia. Dengan adanya jaminan ini, konsumen merasa lebih aman bahwa klaim mereka akan tetap dilindungi meskipun perusahaan asuransi menghadapi kesulitan likuiditas atau kebangkrutan.

Harapan Kerja Sama Regional ASEAN Masa Depan

Kerja sama antarnegara di kawasan ASEAN diyakini menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekosistem asuransi regional terhadap guncangan eksternal. OJK berharap dapat saling bertukar pengetahuan dan pengalaman praktis dengan regulator di negara-negara tetangga untuk menyempurnakan kerangka kerja program ini. Melalui pertukaran wawasan tersebut, Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan program penjaminan polis secara lebih efektif, terutama dalam hal mekanisme operasional dan pengawasan. Friderica menyatakan keyakinannya bahwa melalui kolaborasi ini, ASEAN dapat membangun industri asuransi yang lebih kuat, lebih inovatif, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus menjamin perlindungan pemegang polis yang optimal.