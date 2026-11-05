OJK Siapkan 4 PADK untuk Operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Januari 2027

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan empat peraturan teknis guna melengkapi kerangka regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebelum operasional resmi pada Januari 2027. (158 chars)

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah mempercepat penyusunan regulasi teknis untuk mendukung pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Januari 2027. Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito mengonfirmasi bahwa lembaga tersebut sedang menyiapkan empat Peraturan Anggota Dewan Komisioner atau PADK sebagai pedoman operasional.

Keputusan strategis ini disampaikan oleh Sarjito dalam konferensi pers daring yang dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (5/11/2026) menjelang akhir tahun. Paparan tersebut merupakan bagian dari rangkaian hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan atau RDKB Oktober 2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan industri keuangan dan komoditas nasional.

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Detail Empat Peraturan Teknis yang Disiapkan

OJK akan menerbitkan empat peraturan anggota dewan komisioner atau PADK yang berfungsi sebagai pedoman teknis dari dua Peraturan OJK atau POJK yang telah diterbitkan pada September 2026. Rancangan aturan tersebut dirancang untuk memberikan kejelasan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan komoditas strategis di Indonesia.

Aturan pertama yang akan diterbitkan mencakup penyelenggaraan bursa, lembaga kliring, dan lembaga kustodian elektronik. Sementara itu, aturan kedua secara khusus mengatur mekanisme perantara perdagangan di Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar operasional yang ketat bagi seluruh pelaku pasar.

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Aturan ketiga berfokus pada penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama penyelenggara bursa. Aturan keempat mengatur perdagangan produk mineral dan komoditas strategis. Keempat rancangan ini merupakan tindak lanjut langsung dari POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang penahapan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti kepada OJK.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Kerangka Hukum

POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan BMKS secara menyeluruh, mulai dari pelaku dan mekanisme perdagangan, tata kelola, manajemen risiko, hingga perlindungan pengguna jasa dan integritas pasar. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis pada 18 September 2026, POJK Nomor 15 Tahun 2026 mulai berlaku pada 17 September 2026.

Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027. Peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti kepada OJK juga dijadwalkan berlangsung mulai 1 Januari 2027. Tanggal tersebut bertepatan dengan target dimulainya operasional bursa tersebut secara penuh.

Sarjito menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan kebutuhan pengawasan dan menjalin komunikasi intensif dengan Bappebti untuk memastikan proses pengalihan kewenangan dapat berjalan sesuai rencana. Meski demikian, ia menegaskan bahwa BMKS hingga kini belum mulai beroperasi karena proses persiapan regulasi dan pengawasan masih terus dilakukan.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Persiapan regulasi ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang lebih terintegrasi di Indonesia. Pada 15 September 2026, perdagangan perdana BMKS melalui entitas ICOMEX ditargetkan berlangsung pada 4 Januari 2027. Timah ditetapkan sebagai produk awal yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dalam sesi perdana tersebut.

Sarjito saat itu menjelaskan bahwa timah dinilai lebih siap karena telah lama diperdagangkan melalui Jakarta Futures Exchange atau JFX. Namun demikian, partisipasi pelaku perdagangan untuk produk tersebut masih dinilai terbatas dan perlu ditingkatkan melalui mekanisme bursa yang baru. Pengembangan BMKS merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya kesiapan regulasi dan pengawasan agar perdagangan melalui BMKS dapat terlaksana secara efektif. Friderica menyatakan bahwa OJK juga terus memperkuat kesiapan kerangka pengaturan dan pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis demi menciptakan kepastian hukum.

Friderica berharap penyelenggaraan bursa tersebut dapat mendukung pembentukan harga komoditas yang kredibel. Selain itu, keberadaan bursa ini diharapkan dapat memperkuat peran komoditas strategis sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan stabil di tengah dinamika pasar global.