OJK Siap Kembangkan Sistem Pendukung Perdagangan Karbon di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan sistem pendukung perdagangan karbon di Indonesia, sebagai bagian dari upaya mendukung Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, serta berkoordinasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengembangkan sistem pendukung perdagangan karbon di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2026.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon. Friderica, yang akrab dipanggil Kiki, menjelaskan bahwa OJK sedang mengembangkan sebuah sistem registri unit karbon yang akan berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sistem ini diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan karbon secara transparan dan efisien, serta mendorong investasi dalam proyek-proyek pengurangan emisi. Kiki menekankan bahwa dukungan OJK terhadap program perdagangan karbon ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang diwakili oleh Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo. Koordinasi yang erat telah terjalin antara OJK, Kementerian Kehutanan, dan tim kepresidenan untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan ini.

Lebih lanjut, OJK juga akan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon di Indonesia. Penyesuaian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan terbaru dalam sektor keuangan dan perdagangan karbon, serta untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan karbon. Kiki menargetkan penyelesaian penyesuaian POJK ini pada bulan Juni tahun ini, sebagai wujud nyata dukungan OJK terhadap program pemerintah.

Pengembangan sistem perdagangan karbon ini tidak hanya akan membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja di sektor energi bersih dan lingkungan. OJK berkomitmen untuk menciptakan ekosistem perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan, yang dapat menarik minat investor domestik dan internasional. Langkah OJK ini merupakan respons terhadap kebutuhan global untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai net zero emissions.

Perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mencapai tujuan tersebut, dengan memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk mengurangi emisi mereka. Sistem registri unit karbon yang dikembangkan oleh OJK dan BEI akan memastikan bahwa setiap unit karbon yang diperdagangkan dapat dilacak dan diverifikasi, sehingga mencegah praktik pencucian karbon (greenwashing) dan memastikan integritas pasar karbon.

Selain itu, OJK juga akan memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan yang terlibat dalam perdagangan karbon, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan mengelola risiko dengan baik. Pengembangan pasar karbon domestik juga akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada kredit karbon dari luar negeri, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. OJK berharap bahwa dengan adanya sistem perdagangan karbon yang efektif, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam pasar karbon global dan berkontribusi secara signifikan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

Dukungan terhadap program ini menunjukkan komitmen OJK terhadap pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. OJK akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perdagangan karbon ini





