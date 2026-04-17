OJK Perkuat Literasi Keuangan Sejak Dini Lewat Pendidikan Formal

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menegaskan bahwa pendidikan formal memiliki peranan krusial dalam membangun kapasitas keuangan masyarakat sejak usia dini. Hal ini diwujudkan melalui penguatan pengetahuan, keterampilan praktis, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menjelaskan bahwa integrasi literasi keuangan ke dalam sistem pendidikan formal dan kurikulum merupakan upaya fundamental untuk membekali setiap individu agar mampu membuat keputusan keuangan yang bijak sepanjang hidupnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kolaborasi berkelanjutan antara regulator, lembaga pendidikan, sektor industri, dan seluruh elemen masyarakat. Berbagai platform digital, kampanye berskala nasional, serta keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan turut menjadi pilar dalam membangun ekosistem literasi keuangan yang kuat dan inklusif. OJK secara konsisten mendorong penguatan literasi keuangan pada generasi muda melalui jalur pendidikan formal. Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran dan ketahanan finansial sejak dini. Dicky menggarisbawahi bahwa tujuan utama literasi keuangan adalah mewujudkan kesehatan keuangan. Ini bukan sekadar tentang memiliki pengetahuan, melainkan juga tentang membangun ketahanan, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, serta mencapai kesejahteraan keuangan jangka panjang, terutama bagi generasi muda. Dalam rangka memperingati Global Money Week 2026, OJK bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development International Network on Financial Education (OECD/INFE) menyelenggarakan sebuah webinar internasional pada hari Jumat. Magda Bianco, Chair of the OECD International Network on Financial Education, turut menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya edukasi dan literasi keuangan. Menurutnya, literasi keuangan merupakan modal esensial bagi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai peluang sekaligus meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan keuangan. Di era kemudahan akses informasi, kemunculan instrumen investasi baru, dan maraknya informasi investasi dari sumber yang belum tentu kredibel, kompetensi keuangan menjadi semakin vital. Magda menjelaskan bahwa salah satu alasan mendasar mengapa kompetensi keuangan perlu diajarkan sejak usia sekolah adalah karena pengetahuan yang diperoleh sejak dini cenderung lebih mudah tertanam dan dikuasai hingga dewasa. Lebih lanjut, pembelajaran sejak dini dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial ekonomi, sehingga memberikan kesempatan yang lebih setara bagi setiap siswa dalam menghadapi masa depan keuangan mereka. Magda juga menyoroti bukti empiris yang kuat menunjukkan bahwa kompetensi keuangan mampu meningkatkan ketahanan individu ketika menghadapi berbagai guncangan. Guncangan ini mencakup risiko penipuan, kemampuan mengelola utang secara bijak, penghindaran dari jeratan utang berlebih, serta dorongan untuk membuat keputusan investasi yang lebih rasional berdasarkan pemahaman yang baik mengenai risiko dan potensi imbal hasil. Peningkatan literasi keuangan secara komprehensif tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas bagi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini mencakup efektivitas kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral dan juga berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, investasi dalam literasi keuangan, terutama yang dimulai sejak usia dini melalui sistem pendidikan formal, merupakan langkah strategis yang akan memberikan imbal hasil jangka panjang bagi individu, masyarakat, dan perekonomian nasional. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa program-program literasi keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan. OJK terus berupaya menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola keuangan mereka dengan efektif, sehingga mampu mencapai kemandirian finansial dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat





