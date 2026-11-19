OJK meminta perusahaan asuransi melakukan stress test dan mengelola investasi secara hati-hati untuk mengantisipasi dampak penurunan IHSG terhadap kinerja keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara resmi memberikan imbauan tegas kepada seluruh pelaku industri asuransi di Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko penurunan kinerja investasi. Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung terhadap ketidakstabilan pasar modal yang terlihat dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia. Regulator keuangan ini menekankan bahwa volatilitas harga saham memiliki potensi dampak signifikan terhadap stabilitas kondisi keuangan berbagai perusahaan asuransi dan reasuransi di Tanah Air.

Mekanisme Pengujian Ketahanan Investasi Pasar

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan prosedur wajib bagi perusahaan asuransi dan reasuransi untuk melaksanakan pengujian ketahanan atau yang dikenal dengan istilah stress test. Pengujian ini merupakan langkah preventif kritis yang dirancang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam bertahan menghadapi skenario pergerakan indeks saham yang negatif atau turun drastis. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa regulator sedang secara aktif mencermati berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dari dinamika pasar tersebut. Perusahaan diwajibkan untuk menggunakan sejumlah skenario pergerakan IHSG yang spesifik sebagai dasar perhitungan dalam mengestimasi dampak kerugian yang mungkin terjadi pada portofolio investasi mereka.

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Posisi Regulator dan Penjelasan Teknis Ogi Prastomiyono

Ogi Prastomiyono mengkonfirmasi bahwa hasil dari pelaksanaan stress test tersebut akan menjadi bahan evaluasi utama bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengidentifikasi potensi kerentanan sistemik. Data yang dikumpulkan dari pengujian ini akan digunakan secara bersamaan oleh regulator dan masing-masing perusahaan untuk menyusun strategi mitigasi risiko yang tepat sasaran dan efektif. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Ogi Prastomiyono melalui jawaban tertulis pada Kamis, 19 November 2026, yang menegaskan posisi tegas OJK dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional. Regulator memastikan bahwa mereka terus memantau perkembangan volatilitas pasar saham secara ketat guna melindungi kepentingan pemegang polis dan stabilitas industri asuransi secara keseluruhan.

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Dampak Langsung pada Produk Investasi dan Konsumen

Kebijakan pengujian ketahanan ini memiliki implikasi langsung bagi masyarakat luas yang telah membeli produk asuransi yang dikaitkan dengan instrumen investasi, yang secara umum dikenal sebagai produk Paydi atau unitlink. Nilai investasi yang terakumulasi dalam produk-produk ini sangat bergantung pada kinerja subdana investasi yang dipilih oleh para pemegang polis dari berbagai pilihan instrumen pasar. Ketika pasar saham mengalami tekanan atau penurunan tajam seperti yang dialami oleh IHSG, nilai investasi pada subdana yang memiliki eksposur tinggi terhadap instrumen saham juga berpotensi mengalami penurunan nilai. Hal ini berarti bahwa perubahan kondisi makroekonomi dan pergerakan pasar modal langsung berdampak pada aset finansial yang dimiliki oleh jutaan nasabah asuransi di seluruh Indonesia.

Pengelolaan Harta Aset Berbasis Jangka Panjang

Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan keras seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar tidak mengambil keputusan investasi yang bersifat terburu-buru hanya karena tekanan pasar saham dalam jangka pendek. Ogi Prastomiyono menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian atau prudent dalam pengelolaan investasi, yang harus mengutamakan analisis risiko mendalam serta tujuan investasi jangka panjang. Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan profil risiko yang sesuai, kecukupan likuiditas kas, diversifikasi portofolio yang matang, serta kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko kerugian. Keputusan strategis dalam mengalokasikan dana investasi seharusnya tetap mengacu pada analisis fundamental yang solid, bukan sekadar merespons fluktuasi harian pasar yang dapat bersifat sementara dan menipu.