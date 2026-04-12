OJK Perangi Penjualan Kendaraan 'STNK Only': Lindungi Konsumen dan Stabilitas Industri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil tindakan tegas untuk memberantas praktik penjualan kendaraan 'STNK Only' yang ilegal. Praktik ini dinilai merugikan konsumen dan berpotensi merusak stabilitas industri pembiayaan. OJK akan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi ekosistem keuangan nasional.

Praktik ilegal penjualan kendaraan STNK Only dinilai sangat merugikan, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi stabilitas industri pembiayaan di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK , Agusman, dengan tegas menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama untuk memberantas praktik tersebut. Kepatuhan terhadap legalitas dokumen menjadi fondasi penting dalam upaya melindungi ekosistem keuangan nasional.

Praktik penjualan kendaraan STNK Only harus segera dihentikan karena berpotensi merugikan konsumen dan mengganggu keberlangsungan industri pembiayaan. Agusman menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (12/4/2026). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena masyarakat seringkali tertarik dengan harga unit kendaraan yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar pada kendaraan 'STNK Only'. Namun, Agusman mengingatkan bahwa ketiadaan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) menandakan status hukum kendaraan yang tidak jelas. Kendaraan-kendaraan ini sangat rentan terlibat dalam tindak pidana, mulai dari kasus penggelapan hingga kendaraan hasil kejahatan atau yang dikenal sebagai kendaraan 'bodong'. \Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan program edukasi kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat hanya melakukan transaksi melalui kanal-kanal resmi yang dilengkapi dengan dokumen yang sah secara hukum. Agusman menekankan bahwa penguatan edukasi sangat krusial agar masyarakat memastikan setiap transaksi dilakukan melalui jalur yang resmi. Kelengkapan dokumen bukan hanya sekadar masalah legalitas, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan bagi konsumen itu sendiri. Langkah tegas OJK untuk menindak praktik ilegal ini juga didasari oleh kontribusi signifikan sektor otomotif terhadap industri multifinance. Data per Februari 2026 menunjukkan angka penyaluran dana yang sangat besar. Pembiayaan untuk kendaraan roda empat baru mencapai Rp143,28 triliun, yang berkontribusi sebesar 26,47 persen dari total penyaluran industri secara keseluruhan. Sektor mobil bekas pun tidak kalah pentingnya. Pasar ini mencatatkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp88,36 triliun, atau setara dengan 16,32 persen dari total pembiayaan nasional. Agusman menjelaskan bahwa pembiayaan otomotif tetap menjadi salah satu kontributor terbesar dalam industri multifinance, termasuk pembiayaan mobil bekas yang menawarkan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.\Dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan triliun rupiah, OJK mengimbau masyarakat untuk lebih selektif dan bijaksana dalam bertransaksi. Masyarakat diharapkan lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan keabsahan kendaraan sebelum melakukan pembelian. OJK terus berupaya mengawasi dan menindak praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak stabilitas industri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan instansi terkait, terus ditingkatkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Upaya edukasi kepada masyarakat juga terus ditingkatkan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, website, dan kegiatan edukasi langsung. OJK berkomitmen untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas industri pembiayaan di Indonesia. Kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap praktik-praktik ilegal sangat penting dalam mendukung upaya OJK untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati terhadap tawaran harga yang terlalu murah dan memastikan seluruh dokumen kendaraan lengkap dan sah sebelum melakukan transaksi. Melalui upaya bersama, diharapkan praktik penjualan kendaraan STNK Only dapat ditekan dan industri pembiayaan di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat dan bertanggung jawab





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anak Muda Kuasai Pasar Kripto, OJK Ingatkan Bahaya FOMO dan Minimnya LiterasiGenerasi muda dominasi investasi kripto di Indonesia. OJK ingatkan bahaya FOMO dan pentingnya literasi untuk investasi lebih aman dan terukur

Read more »

CFX dan OJK Edukasi Kripto ke Mahasiswa FEB UIPT Central Finansial X (CFX) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan edukasi tentang aset kripto kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Edukasi ini bertujuan untuk membangun ekosistem kripto yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan, serta memberikan pemahaman mendalam tentang risiko dan potensi aset kripto kepada mahasiswa.

Read more »

Trump Ancam Sanksi Negara-negara NATO yang Tolak Bantu AS Perangi IranPresiden AS Donald Trump murka atas langkah sejumlah negara sekutu di NATO yang membatasi akses AS ke pangkalan militer mereka, dan mempertimbangkan sanksi untuk mereka

Read more »

Bukan Perangi Iran, Menteri Turkiye Ingatkan Trump Fungsi Asli NATOMenteri Perdagangan Turkiye Omer Bolat menegaskan, negara-negara anggota NATO tidak memiliki kewajiban untuk membantu AS berperang lawan Iran.

Read more »

Komdigi Gandeng Startup AI Dalam Negeri, Gaspol Berantas Judi Online dan Perangi HoaksKomdigi gandeng startup AI dalam negeri untuk berantas judi online dan perangi hoaks, tingkatkan keamanan dan literasi digital masyarakat Indonesia.

Read more »

RI dukung langkah konstruktif, perangi standar ganda di Dewan HAM PBBSebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia akan terus memperjuangkan langkah-langkah konstruktif serta mencegah pendekatan ...

Read more »