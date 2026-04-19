OJK Mendesak BNI Segera Tuntaskan Kasus Nasabah Aek Nabara, Lindungi Konsumen Jadi Prioritas

OJK menekan BNI untuk segera menyelesaikan kasus nasabah di KCP Aek Nabara demi perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan publik. Bank diminta melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak nasabah, melaporkan perkembangan, dan melakukan investigasi internal untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mendesak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nasabahnya di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Aek Nabara. Langkah tegas ini diambil OJK demi memastikan perlindungan terhadap konsumen dan menjaga kepercayaan publik terhadap seluruh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Menindaklanjuti situasi ini, OJK telah secara resmi memanggil jajaran Direksi dan manajemen BNI untuk memberikan penjelasan mendalam. Dalam pertemuan tersebut, OJK menegaskan pentingnya langkah penyelesaian yang harus dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Prioritas utama OJK adalah perlindungan nasabah. Oleh karena itu, OJK secara spesifik meminta BNI untuk segera menyelesaikan penanganan kasus ini. BNI diwajibkan melakukan verifikasi secara komprehensif atas semua aspek yang terkait dengan kasus tersebut. Selain itu, BNI harus memastikan pemenuhan hak-hak nasabah sesuai dengan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku. Perkembangan penanganan kasus ini pun harus dilaporkan secara berkala kepada OJK. Sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasabah dan mendukung proses penyelesaian yang akuntabel, BNI, melalui koordinasi erat dengan aparat penegak hukum dan berbagai instansi terkait, telah mengambil langkah pengamanan terhadap aset-aset yang diduga memiliki kaitan dengan kasus yang sedang ditangani. Langkah ini merupakan wujud komitmen untuk memastikan bahwa proses penyelesaian berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Sampai saat ini, BNI telah berhasil melakukan verifikasi dan merealisasikan pengembalian dana kepada nasabah yang terdampak sebesar Rp7 miliar. OJK akan terus melakukan pemantauan ketat terhadap proses verifikasi dan penyelesaian sisa dana yang belum dikembalikan. Proses ini harus dipastikan berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan seluruh regulasi yang berlaku. Lebih lanjut, OJK juga meminta BNI untuk melaksanakan investigasi internal secara menyeluruh. Investigasi ini mencakup pendalaman terhadap aspek kepatuhan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Langkah investigasi internal ini sangat krusial untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara tepat dan memastikan bahwa tindakan perbaikan yang efektif dapat segera dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. BNI sendiri telah menyatakan komitmen kuatnya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan bertanggung jawab penuh. OJK akan terus mengawasi setiap tahapan proses penyelesaian dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil mengedepankan prinsip utama perlindungan konsumen, transparansi, dan akuntabilitas. OJK menegaskan bahwa jika dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK tidak akan ragu untuk mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Untuk itu, OJK mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk mengedepankan komunikasi yang konstruktif dan senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau memiliki keluhan dapat menghubungi layanan resmi BNI atau melalui Kontak OJK 157





