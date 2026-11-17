OJK memaparkan lima agenda reformasi industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun hingga 2028 untuk memperkuat keuangan, tata kelola, dan kepercayaan publik melalui peningkatan ekuitas minimum dan standar internasional.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal sebagai OJK telah resmi merancang dan menyiapkan lima agenda reformasi strategis industri asuransi, penjaminan, dan dana pensiun yang akan diterapkan secara bertahap hingga tahun 2028.

Langkah ambisius ini diambil dengan tujuan utama untuk memperkuat fundamental sektor keuangan Indonesia serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri Jasa Keuangan. Pemaparan menyeluruh mengenai rencana strategis ini disampaikan oleh Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, dalam sebuah diskusi terbuka bersama wartawan media massa yang diselenggarakan di Bali pada hari Selasa, 17 November 2026.

Also read Pembangunan Pasar Senen Blok VI dimulai, ditargetkan rampung 2028

Reformasi Raising The Bars Untuk Ketahanan Industri

Dalam kesempatan tersebut, Ogi menekankan bahwa penguatan industri PPDP sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang, ketahanan krisis, serta integritas pasar yang lebih baik. Reformasi struktural yang disebut sebagai Raising the Bars ini dirancang untuk periode 2025 hingga 2028, dengan target akhir membangun ekosistem industri yang tidak hanya sehat dan kuat, tetapi juga memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi global dan mampu memberikan jaminan keamanan finansial yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kelima agenda utama tersebut mencakup berbagai aspek mendasar mulai dari penguatan permodalan, peningkatan tata kelola perusahaan, perlindungan hak pemegang polis, pemulihan kepercayaan publik, hingga penyelarasan standar dengan praktik internasional. Agenda pertama difokuskan pada penguatan permodalan dan ketahanan keuangan perusahaan melalui peningkatan ekuitas minimum secara bertahap serta penerapan kerangka New Risk-Based Capital atau New RBC yang lebih ketat.

Advertisement

OJK juga mendorong konsolidasi industri untuk menciptakan pelaku usaha yang lebih efisien dan kuat, serta mewajibkan pemisahan atau spin-off Unit Usaha Syariah bagi perusahaan asuransi konvensional paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Agenda kedua berorientasi pada peningkatan tata kelola perusahaan yang sehat, manajemen risiko yang proaktif, dan pengawasan berbasis risiko agar seluruh industri beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Pada agenda ketiga, fokus utamanya adalah memperkuat perlindungan bagi pemegang polis, peserta dana pensiun, dan konsumen secara keseluruhan.

Peningkatan Perlindungan Konsumen Dan Pemulihan Kepercayaan Publik

Hal ini dilakukan melalui peningkatan transparansi informasi produk dan layanan, serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik. Agenda keempat diarahkan secara khusus untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat terkikis, dengan cara memperkuat integritas pasar, mengatur perilaku pelaku usaha, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mengoptimalkan kualitas layanan dan penanganan pengaduan pelanggan secara efektif dan cepat.

Implementasi reformasi ini direncanakan berjalan secara bertahap sesuai dengan kalender waktu yang telah ditetapkan oleh OJK. Pada tahun 2025, fokus utama adalah implementasi awal standar akuntansi PSAK 117 dan persiapan infrastruktur New RBC. Memasuki tahun 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memenuhi ekuitas minimum tahap pertama sebesar dua ratus lima puluh miliar rupiah, sedangkan perusahaan reasuransi sebesar lima ratus miliar rupiah. Pada tahun yang sama, OJK juga menargetkan finalisasi infrastruktur Program Penjaminan Polis dan penyelesaian proses spin-off Unit Usaha Syariah.

Target Tuntas Program Penjaminan Polis Tahun 2028

Di tahun 2027, implementasi New RBC dilanjutkan dengan target rasio Kesehatan Keuangan dan Solvabilitas Minimum paling sedikit seratus dua puluh persen, serta D-SI paling sedikit seratus tiga puluh lima persen, sekaligus mengaktifkan Program Penjaminan Polis sepenuhnya. Puncak dari reformasi ini direncanakan pada tahun 2028, di mana Program Penjaminan Polis ditargetkan beroperasi secara penuh paling lambat Januari, dan pemenuhan ekuitas minimum tahap kedua ditargetkan mencapai antara lima ratus miliar hingga satu triliun rupiah bagi perusahaan asuransi, serta satu hingga dua triliun rupiah bagi perusahaan reasuransi.

Advertisement

Melalui serangkaian langkah komprehensif ini, OJK berharap dapat mewujudkan industri PPDP yang tangguh, kompetitif, dan selaras dengan standar internasional seperti OECD dan IAIS.