Otoritas Jasa Keuangan resmi mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala Kantor OJK Jabodebek dengan fokus meningkatkan pengawasan dan literasi keuangan di DKI Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan secara resmi telah melantik Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala Kantor Perwakilan OJK wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Upacara pengukuhan tersebut dilaksanakan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 20 November 2026. Kehadiran pejabat tinggi ini menandai dimulainya fase baru dalam pengawasan sektor jasa keuangan di wilayah metropolitan terbesar Indonesia.

Mekanisme Pengawasan dan Tata Kelola Baru

Wan Nuzul Fachri akan memimpin kantor tersebut untuk melanjutkan berbagai inisiatif pengawasan yang telah berjalan sebelumnya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas perlindungan konsumen di wilayah kerja Jabodebek. Dalam amanahnya, OJK menekankan bahwa tata kelola yang baik sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan nasional.

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Kepala Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa penerapan governance yang efektif akan memungkinkan sektor jasa keuangan untuk berperan lebih optimal. Sektor ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat di daerah. Sinergi antara regulator, pemerintah, dan industri menjadi kunci keberhasilan program ini.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Dukungan Pemprov

Friderica Widyasari Dewi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungan kolaboratif yang terus terjalin. Kolaborasi ini mencakup pengawasan sektor jasa keuangan dan penguatan tata kelola ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi juga memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta ekonomi kreatif.

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Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan OJK telah berjalan sangat baik. Ia juga mengapresiasi peran OJK serta Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi pasar tradisional di Jakarta. Saat ini, 93 dari 153 pasar milik Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan sistem pembayaran QRIS.

Nilai transaksi yang tercatat melalui digitalisasi tersebut mencapai lebih dari Rp663 miliar. Angka ini menunjukkan adopsi teknologi finansial yang masif di sektor riil. Pramono Anung Wibowo menekankan bahwa hasil ini merupakan bukti nyata efektivitas program keuangan inklusif yang digalakkan bersama.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DKI Jakarta meraih apresiasi terbaik di wilayah Jawa-Bali. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan di ibu kota. Indeks literasi keuangan masyarakat Jakarta kini mencapai angka 84,01 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan tercatat sangat tinggi sebesar 99,74 persen.

Pramono Anung Wibowo berharap indeks tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih solid. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal menjadi prioritas utama. Sinergi berkelanjutan di bawah kepemimpinan baru Wan Nuzul Fachri diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Jabodebek.