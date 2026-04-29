OJK Jawa Tengah Buka Peluang Magang untuk Mahasiswa di Sektor Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang di sektor jasa keuangan. Pendaftaran resmi akan dibuka pada bulan Mei, namun calon peserta disarankan untuk mempersiapkan dokumen sejak sekarang. Program magang ini memiliki durasi minimal 1 bulan dan maksimal 2 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 1 bulan tambahan. Posisi magang yang tersedia mencakup berbagai bidang strategis seperti Pengawasan PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, serta Layanan Manajemen Strategis.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Provinsi Jawa Tengah kini membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengikuti program magang di sektor jasa keuangan . Meskipun pendaftaran resmi baru akan dibuka pada bulan Mei, para calon peserta disarankan untuk mulai mempersiapkan dokumen yang diperlukan sejak sekarang.

Hal ini bertujuan agar proses pendaftaran dapat berjalan lebih lancar dan efisien ketika akses pendaftaran resmi tersedia. Program magang yang ditawarkan oleh OJK Jawa Tengah memiliki durasi minimal 1 bulan dan maksimal 2 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 1 bulan tambahan jika diperlukan oleh pihak OJK.

Posisi magang yang tersedia cukup beragam, mencakup berbagai bidang strategis seperti Bagian Pengawasan Perilaku Perusahaan Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Bagian Perizinan LJK, serta Bagian Layanan Manajemen Strategis. Dengan demikian, peserta magang memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman kerja yang beragam dan berharga dalam industri jasa keuangan.

Selain itu, program magang ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang keuangan, serta membangun jaringan profesional yang dapat bermanfaat bagi karier mereka di masa depan. OJK Jawa Tengah berharap bahwa program magang ini dapat menjadi platform yang berguna bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang dalam dunia keuangan, serta berkontribusi dalam pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat mengunjungi situs resmi OJK atau menghubungi pihak terkait di OJK Jawa Tengah





