OJK Provinsi Jawa Timur menyetujui penggabungan dua BPR di Mojokerto dan Jombang melalui keputusan resmi November 2026 untuk memperkuat struktur modal dan tata kelola lembaga keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Provinsi Jawa Timur resmi menyetujui penggabungan dua unit Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang berlokasi di wilayah Jawa Timur. Penggabungan ini melibatkan PT BPR Kurnia Dadi Arta yang berpusat di Kota Mojokerto dan PT BPR Wijaya Prima yang berlokasi di Kabupaten Jombang. Keputusan strategis ini telah ditandatangani melalui surat resmi yang diserahkan pada Kamis, 26 November 2026 di Surabaya.

Mekanisme Penggabungan Berdasarkan Regulasi OJK

Persetujuan hukum untuk penggabungan kedua lembaga keuangan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-108/D.03/2026. Dokumen resmi tersebut memiliki tanggal tertanggal 16 November 2026 dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan merger. Kedua BPR tersebut memiliki pemegang saham pengendali yang sama, sehingga penggabungan ini sejalan dengan kebijakan konsolidasi internal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan.

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Regulasi yang menjadi landasan hukum penggabungan ini adalah Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Ketentuan dalam peraturan tersebut memungkinkan serta mengatur proses penggabungan antarlembaga keuangan sejenis yang berada di bawah kendali pemilik yang identik. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan struktur kepemilikan dan meningkatkan efisiensi operasional dalam jangka panjang.

Posisi OJK dan Tujuan Penguatan Institusi

Nasirwan, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa langkah konsolidasi ini merupakan strategi penting untuk memperkuat struktur kelembagaan dan permodalan. Dalam pernyataannya di Surabaya pada Kamis, 26 November 2026, Nasirwan menegaskan bahwa penggabungan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lembaga hasil merger di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompetitif.

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Menurut Nasirwan, penggabungan PT BPR Kurnia Dadi Arta ke dalam PT BPR Wijaya Prima bukan hanya soal penggabungan aset, tetapi juga upaya strategis memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Penguatan infrastruktur digital ini sangat krusial untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko yang lebih baik dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Dengan tata kelola yang lebih rapi dan efisien, operasional BPR hasil penggabungan akan lebih tangguh menghadapi tantangan pasar.

Dampak Nyata bagi Ekonomi Daerah dan UMKM

Kapasitas kelembagaan yang lebih kuat setelah penggabungan diharapkan dapat memberikan dampak positif nyata bagi ekonomi lokal. BPR Wijaya Prima yang telah menyerap PT BPR Kurnia Dadi Arta diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Akses pembiayaan yang lebih mudah dan stabil bagi UMKM akan membantu mempercepat aktivitas ekonomi di wilayah Jawa Timur secara keseluruhan.

Penguatan struktur permodalan juga memungkinkan BPR untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat yang semakin beragam. Dengan sumber daya yang lebih besar dan manajemen yang lebih profesional, hasil penggabungan dapat menyediakan layanan keuangan yang lebih berkualitas. Hal ini sejalan dengan misi OJK untuk menciptakan industri BPR dan BPR Syariah yang sehat, efisien, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

Susunan Pengurus dan Kewajiban Kepatuhan Selanjutnya

Sebelum proses penggabungan diselesaikan secara teknis, OJK juga menyerahkan keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pemegang saham serta jajaran pengurus PT BPR Wijaya Prima. Susunan pengurus baru mencakup Elsye Susana dan Fendy sebagai pemegang saham pengendali. Elsye Susana additionally menjabat sebagai Komisaris Utama dalam struktur kepemimpinan baru ini untuk memastikan pengawasan yang efektif.

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Dalam struktur Dewan Komisaris, Agung Bayu Wicaksono dilantik sebagai anggota dewan. Sementara itu, Budi Sulistyani dipercaya sebagai Direktur Utama yang memimpin operasional harian perusahaan. Wakhid ditunjuk sebagai Direktur yang secara khusus membawahi fungsi kepatuhan atau compliance, sebuah posisi krusial untuk memastikan seluruh aktivitas tetap sesuai regulasi. OJK menekankan pentingnya koordinasi berkala dengan Kantor OJK Provinsi Jawa Timur selama masa transisi dan pasca penggabungan.