OJK mengungkap dana kompensasi pesangon mencapai Rp100-150 triliun. Deputi Iwan Pasila dan Kepala Eksekutif Ogi Prastomiyono membahas strategi likuiditas DPLK.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengidentifikasi bahwa potensi dana kompensasi pesangon di Indonesia mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 150 triliun. Estimasi nominal tersebut didasarkan pada hasil survei internal yang dilakukan oleh OJK. Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menyampaikan angka ini dalam Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK di Bali, Rabu (18/11/2026). Besarnya potensi dana ini menjadi perhatian utama OJK dalam menyusun kebijakan pengelolaan. Menurut dia, pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena terdapat sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan. Salah satu pemicu utama pencairan adalah ketika pekerja memasuki usia pensiun. Namun, pencairan juga dapat terjadi lebih cepat sebelum usia pensiun, misalnya saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut membuat pengelolaan dana pesangon tidak cukup hanya mengandalkan strategi imbal hasil investasi yang optimal. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan likuiditas yang matang untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada pekerja kapan pun dibutuhkan.

Tantangan Likuiditas Dana Cadangan Pesangon

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menegaskan bahwa pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi, bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal, ujarnya. Tantangan likuiditas ini muncul karena ada sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan. Salah satu pemicu utama pencairan adalah ketika pekerja memasuki usia pensiun. Namun, pencairan juga dapat terjadi lebih cepat sebelum usia pensiun, misalnya saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut membuat pengelolaan dana pesangon tidak cukup hanya mengandalkan strategi imbal hasil investasi yang optimal. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan likuiditas yang matang untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada pekerja kapan pun dibutuhkan.

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Risiko Penyusutan Industri Dana Pensiun

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyoroti potensi penyusutan industri dana pensiun. Risiko ini dapat terjadi apabila dana cadangan pesangon yang selama ini dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dialihkan ke lembaga khusus bentukan pemerintah. Kalau dia masuk bukan ke program pensiun, bukannya membesar malah mengempis. Karena dana pensiun, cadangan pensiun, dan cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar, masuk ke lembaga khusus tadi itu, kata Ogi dalam acara yang sama di Bali, Selasa (17/11/2026). Oleh karena itu, Ogi menilai dana cadangan pesangon sebaiknya tetap dikategorikan sebagai bagian dari program dana pensiun. Dengan skema tersebut, pengelolaannya dapat tetap dijalankan oleh lembaga penyelenggara program pensiun yang sudah ada. Jadi, posisi kami sebaiknya itu tetap dikategorikan sebagai dana pensiun. Kalau penyelenggaranya kita open siapa saja, tapi tetap lembaga penyelenggara dana pensiun, pungkasnya. Pernyataan Ogi Prastomiyono ini memperkuat argumen bahwa pengalihan pengelolaan dapat merusak ekosistem dana pensiun yang ada.

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Strategi Pengelolaan Dana Pensiun DPLK

Deputi Komisioner Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila, menekankan bahwa pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Pengelolaan investasinya itu tidak bisa hanya sekadar bagaimana kita mengoptimalkan hasil investasi, bukan itu tujuannya. Tapi, bagaimana kemudian investasi itu dikaitkan dengan karakteristik kewajibannya dan memastikan di setiap titik itu kalau terjadi kita punya dana yang cukup untuk membayar kewajiban, termasuk risiko catastrophic-nya kalau terjadi PHK massal, ujarnya. Tantangan likuiditas ini muncul karena ada sekitar 23 pemicu pencairan manfaat yang harus diperhitungkan. Salah satu pemicu utama pencairan adalah ketika pekerja memasuki usia pensiun. Namun, pencairan juga dapat terjadi lebih cepat sebelum usia pensiun, misalnya saat pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi tersebut membuat pengelolaan dana pesangon tidak cukup hanya mengandalkan strategi imbal hasil investasi yang optimal. Lebih dari itu, diperlukan perencanaan likuiditas yang matang untuk memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada pekerja kapan pun dibutuhkan.