OJK Hukum Eks WPPE Lianiwati dengan Larangan 10 Tahun di Sektor Keuangan

OJK menjatuhkan sanksi larangan 10 tahun kepada mantan WPPE Lianiwati atas kasus pemalsuan laporan portofolio dan penjualan saham tanpa instruksi. Pelanggaran ini melanggar UU Pasar Modal dan POJK terkait perlindungan investor.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi berupa larangan beraktivitas selama sepuluh tahun kepada Lianiwati, mantan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek atau WPPE nomor KEP-1365/PM.212/PJ- WPPE /2018. Sanksi keras ini mencakup larangan untuk menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang mengungkap adanya perilaku curang dan pelanggaran serius terhadap integritas pasar. Lianiwati dituduh melakukan pemalsuan laporan portofolio nasabah serta melaksanakan transaksi penjualan saham tanpa adanya instruksi yang sah dari pemilik dana tersebut.

Mekanisme Pelanggaran Pasar Modal Terungkap

Wahyu Budi Satriyo, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, menegaskan bahwa bukti-bukti kuat menunjukkan adanya manipulasi data keuangan yang merugikan nasabah. Pelanggaran utama yang ditemukan adalah tindakan pemalsuan laporan portofolio yang seharusnya mencerminkan kondisi aset klien secara akurat dan transparan.

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Selain itu, OJK mencatat adanya transaksi penjualan saham yang dilakukan oleh Lianiwati atas nama nasabah tanpa perintah tertulis maupun verbal yang valid. Tindakan ini melanggar Pasal 10 huruf b POJK Nomor 3/POJK.04/2020 yang mengatur pelaksanaan transaksi efek atas nama nasabah.

Pelanggaran lainnya menyangkut Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 48 Undang-Undang Pasar Modal dan Sekuritas. Ketentuan ini melarang setiap perbuatan yang dapat menyesatkan pasar atau peserta pasar dengan memberikan informasi yang tidak benar.

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Posisi Resmi OJK dan Dasar Hukum Sanksi

OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, khususnya yang memperoleh izin dan menjalankan fungsi pengelolaan atau pelaksanaan transaksi nasabah, wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, serta perlindungan atas aset dan kepentingan nasabah.

Pertimbangan karakteristik pelanggaran, tingkat keserian tindakan, dan hasil pemeriksaan lapangan menjadi dasar penetapan perintah tindakan tertentu berupa larangan terhadap Lianiwati. Sanksi ini berlaku selama sepuluh tahun terhitung sejak keputusan dikeluarkan oleh lembaga pengawas.

Wahyu Budi Satriyo menyatakan bahwa OJK akan terus meningkatkan efektivitas pengawasan transaksi efek, kualitas keterbukaan informasi, tata kelola perusahaan terbuka dan perusahaan efek. Koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations atau SRO dan pihak terkait juga ditingkatkan untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak berbagai bentuk pelanggaran.

Dampak Nyata bagi Investor dan Pasar

Dampak dari kasus ini sangat signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan sekuritas. Investor dijamin keamanannya dengan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktisi yang lalai atau bermaksud jahat. OJK mengimbau seluruh pelaku pasar untuk senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

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Penerapan prinsip tata kelola yang baik harus menjadi budaya utama dalam setiap kegiatan usaha dan transaksi di pasar modal. Perlindungan investor menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri jasa keuangan di Indonesia.

Mantan WPPE ini tidak lagi diperbolehkan terlibat dalam kegiatan terkait dengan sekuritas, reksa dana, atau instrumen derivatif lainnya di Indonesia. Larangan ini bersifat permanen untuk periode tertentu dan diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku pasar lainnya agar menjauhi praktik ilegal.