OJK Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal Termasuk GPUCore dan Orion Wealth

OJK melalui Satgas PASTI menghentikan 16 entitas ilegal seperti GPUCore dan OneTwoMarkets yang menawarkan investasi bodong dengan berbagai skema penipuan kepada masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga keras menawarkan investasi ilegal kepada masyarakat luas. Penindakan ini menjadi langkah tegas pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat dari praktik penipuan yang semakin canggih dan merugikan secara finansial. Sebagian besar entitas yang dihentikan tersebut menggunakan modus penawaran investasi dengan melakukan tugas tertentu sebagai daya tarik utama bagi korban potensial.

Modus Penyewaan Komputasi dan Skema Member Get Member

Sepuluh entitas yaitu GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33 diduga melakukan penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi. Skema ini biasanya melibatkan pengerjaan tugas khusus, penyetoran deposit awal, serta program member get member yang menjanjikan imbalan berbasis jaringan. Orion Wealth diketahui mengatasnamakan perusahaan berizin bernama Orion Wealth Management, sementara Impersonasi Easy Cash mencatut nama PT Indonesia Fintopia Technology atau Easycash untuk mempercayai korbannya.

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Sebagai contoh, Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga melakukan penipuan lewat investasi saham dengan skema penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan oleh entitas ini. SBC juga mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri yang diawasi OJK. Faktanya, SBC tidak berizin OJK dan tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

MAERA juga diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, antara lain menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, dan membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan telah berizin di Indonesia. Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

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Identitas Palsu dan Klaim Afiliasi Asing yang Menyesatkan

OneTwoMarkets diduga menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks dengan klaim yang sangat meyakinkan. Entitas ini mengklaim berafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan. OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Dalam penawarannya, entitas ini diduga menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat agar menarik dana mereka.

Hasil verifikasi ketat menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Entitas ini juga tidak berizin OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Selain itu, entitas ini tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan aplikasinya tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kepalsuan identitas juga ditemukan pada Brevondale yang mengatasnamakan diri sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat.

Brevondale mengklaim berdagang di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam penawarannya, Brevondale mencantumkan logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk membangun kredibilitas palsu. Hasil verifikasi menunjukkan Brevondale tidak berizin OJK. Kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan aplikasi serta situs webnya tidak tercatat sebagai PSE. Kepalsuan serupa juga dilakukan Zahra Berkah yang menawarkan pendanaan untuk usaha pakaian bekas, skincare, perdagangan valuta asing (forex) dan emas.

Verifikasi Regulasi dan Tindakan Blokir Akses Digital

Entitas Zahra Berkah mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK, dengan membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan kepada calon investor. Hasil verifikasi menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak terdaftar atau berizin di OJK. Impersonasi Guotai Haitong juga ditemukan melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas ini mencatut nama Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang berizin di Cina.

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Dalam penawarannya, entitas impersonasi Guotai Haitong mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak berbadan hukum di Indonesia, tidak berizin OJK, dan tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Aplikasi serta situs webnya juga tidak tercatat sebagai PSE. Sehubungan dengan semua temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas-entitas itu secara resmi dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan (URL) terkait untuk mencegah korban baru.