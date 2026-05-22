OJK: Generasi Muda Terjerat Fenomena konsumtif dan Masalah Keuangan

K Kiki Widyasari, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengingatkan generasi muda agar tidak terjebak FOMO (Fear of Missing Out), FOPO (Fear of Other People's Opinions), dan YOLO (You Only Live Once) untuk menghindari perilaku konsumtif. Ia menjelaskan, perilaku konsumtif ini disebabkan banyak generasi muda rela mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif demi mengikuti lingkungan sosial.

Perilaku konsumtif generasi muda menjadi sorotan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ). Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau akrab disapa Kiki mengingatkan anak muda agar tidak terjebak fenomena FOMO (Fear of Missing Out), FOPO (Fear of Other People's Opinions), dan YOLO (You Only Live Once) yang mendorong perilaku konsumtif dan masalah finansial.

Menurut Kiki, banyak generasi muda rela memaksakan gaya hidup demi mengikuti lingkungan sosial, hingga terjebak judi online, buy now pay later (BNPL), hingga pinjaman online karena tergiur quick money. Kiki menegaskan digitalisasi memang mempermudah transaksi keuangan, namun juga meningkatkan risiko kejahatan siber karena banyak orang tanpa sadar memberikan data penting seperti password dan OTP





