OJK Dorong Perbankan Dukung Program Prioritas Pemerintah Melalui Revisi Aturan RBB

OJK melakukan revisi pada aturan Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong penyaluran kredit ke program strategis pemerintah dengan tetap mengutamakan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) secara resmi mengambil langkah strategis untuk memperkuat peran industri perbankan dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Melalui revisi Peraturan OJK (P OJK ) Nomor 5/P OJK .03/2016 mengenai Rencana Bisnis Bank ( RBB ), regulator mendorong bank-bank di tanah air untuk lebih proaktif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menyelaraskan perencanaan bisnis perbankan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi utama dalam industri keuangan. Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa revisi ini bukanlah bentuk pemaksaan bagi industri perbankan. Sebaliknya, OJK memberikan ruang bagi setiap bank untuk menyusun rencana bisnis yang terukur dan terarah sesuai dengan profil risiko serta selera risiko masing-masing. Bank tetap memiliki otonomi penuh untuk menentukan strategi bisnis mereka, termasuk dalam hal pengambilan keputusan kredit yang didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Dalam konteks ini, program prioritas pemerintah dipandang sebagai salah satu peluang bisnis potensial bagi bank untuk mengoptimalkan penyaluran kredit yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terkait implementasi teknisnya, pihak perbankan diharapkan lebih detail dalam menuangkan dukungan mereka terhadap program pemerintah dalam dokumen RBB yang telah direvisi. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa revisi tersebut lebih bersifat pendalaman rencana dukungan bank yang sudah berjalan. BTN, sebagai bank yang memiliki fokus kuat pada sektor perumahan, tetap berkomitmen mendukung program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Kredit Pemilikan Properti (KPP), serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Bahkan, BTN kini mulai memperluas cakupan pembiayaannya ke sektor pangan dengan menjalin kolaborasi strategis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan, seperti Perum Bulog dan ID FOOD. Keputusan ini mencerminkan fleksibilitas bank dalam menentukan fokus pembiayaan berdasarkan kapasitas dan pertimbangan bisnis internal, sembari tetap menjaga manajemen risiko agar tetap berada dalam koridor regulasi yang aman dan stabil bagi stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan





OJK Perbankan RBB Kredit Pemerintah Manajemen Risiko

