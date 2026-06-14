OJK dan FKLJK Bali along with Pemprov Bali held Pasar UMKM Murah to curb inflation before Galungan

OJK Bali and FKLJK collaborated with the Bali Provincial Government to organize a cheap SME market aimed at curbing inflation ahead of the Galungan and Kuningan holidays. The event offered various basic necessities and religious ceremony supplies at affordable prices, supporting local farmers and maintaining public purchasing power.

Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Bali dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan ( FKLJK ) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali menggelar Pasar UMKM Murah sebagai langkah strategis untuk menekan laju inflasi jelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan .

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Minggu, dari pukul 07.00 hingga 10.00 WITA, dengan menyediakan beragam produk kebutuhan pokok dan perlengkapan upacara keagamaan. Inisiatif tersebut melibatkan berbagai lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan other non-bank financial institutions yang tergabung dalam FKLJK, sertaÞváµyou UMKM binaan masing-masing. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, terutama ketika permintaan meningkat menjelang hari raya.

Harga produk yang ditawarkan dijual secara sangat terjangkau, bahkan beberapa item seperti canang dibanderol dengan harga simbolis Rp157, sesuai dengan nomor layanan pengaduan OJK. Acara ini juga memberikan insentif berupa bebani stan gratis bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat mempromosikan produk seperti buah lokal (pisang, jeruk kintamani, apel malang, nanas, mangga), bahan pokok, produk fesyen, serta makanan dan minuman. Dukungan terhadap produk pertanian lokal tidak hanya meningkatkan penjualan UMKM tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan petani di Bali.

Dengan pasar yang berlangsung singkat namun efektif, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hari raya tanpa tekanan harga yang signifikan. Upaya协同工作 ini menunjukkan komitmen bersama antara OJK, FKLJK, dan Pemprov Bali dalam menjaga kesehatan ekonomi mikro, sekaligus menjadi model konkret pengendalian inflasi berbasis komunitas.

Selain itu, langkah serupa juga telah direncanakan atau dilakukan oleh Disperindag Bali, Bank Indonesia, dan pemerintah kabupaten seperti Jembrana untuk mengantisipasi potensi inflasi menjelang galungan berikutnya, Nyepi, Idul Fitri, dan Ramadhan, dengan menekankan pada pemetaan komoditas strategis dan optimalisasi pasar murah





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Inflation UMKM OJK FKLJK Bali Galungan Kuningan Pasar Murah Daya Beli Harga Pangan Pertanian Lokal Stabilitas Ekonomi

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